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23 января 2019 13:00Источник: «Советский спорт»Регион: Республика Крым

Крымская спортсменка победила на турнире в США в составе сборной России

По итогам турнира София Зеленская вошла в топ-10 участниц турнира по скорости движения с шайбой.

Крымская спортсменка победила на турнире «Mrs. Hockey Invite» в составе сборной России. София Зеленская из Симферополя единственная крымчанка, которая стала членом сборной по детско-юношескому женскому хоккею России и поехала на соревнования, которые проходили в городе Тампа (США).

София более 4 лет занимается данным видом спорта в хоккейном клубе «Легион» и играет на позиции защитника.

В соревнованиях принимали участие 11 сильнейших команд Северной Америки и команда России, впервые вошедшая в состав участников за всю историю их существования.

Россию представляли спортсменки из Санкт-Петербурга, Москвы, Калужской области, Нижнего Новгорода, Красноярска, Твери, Пермского края, Крыма, Череповца, Ленинградской и Московской областей, а также из Пскова.

К финалу турнира российская команда подошла с 4 победами и одним поражением. В финальном матче турнира россиянки обыграли соперниц со счетом 6:1.

Таким образом сборная России по детско-юношескому женскому хоккею стала победителем международного хоккейного турнира «Mrs. Hockey Invite».

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