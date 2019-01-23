Воспитанники татарстанского регби вошли в составы сборных команд России разных возрастов

23 января 2019 13:02 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Воспитанники регби-клуба «Энергия» и РСШОР «Динамо» вошли в составы сборных команд России разных возрастов.

23 января юниорская сборная России (U20) по регби проведет первый из трех запланированных тест-матчей в преддверии первенства Европы. Соперником команды станет клуб «Ареси» (Кутаиси). В основном составе национальной команды находится студент Казанского государственного энергетического университета Михаил Панкратов.

24 января на свой первый сбор в Тбилиси вылетает юниорская сборная России (U18). В команду приглашены воспитанники клуба «Энергия» и РСШОР «Динамо» Антон Осипов и Георгий Максимов. Ко второму сбору готовится, проходя в данный момент реабилитацию после травмы, третий воспитанник Роман Малышев. Первенство Европы (U18) пройдет в апреле 2019 года в Калининграде.

28 января основная сборная России по регби вылетит в Аликанте, где начнет подготовку к стартовому матчу чемпионата Европы против сборной Испании. Главный тренер команды Лин Джонс взял в поездку 32 игрока, в число которых вошел Герман Давыдов.