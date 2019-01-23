В Ульяновской области будет уделено особое внимание подготовке спортивного резерва

23 января 2019 13:04 Источник: «Советский спорт» Регион: Ульяновская область

В рамках национального проекта «Демография» будет реализован региональный проект «Спорт - норма жизни», подразумевающий создание условий для занятий физической культурой и спортом, а именно повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовку спортивного резерва.

«Задачи данного проекта - совершенствование материально-технической базы спортивной отрасли, проведение соревнований, создание центров тестирования ГТО, закупка спортивного оборудования, проведение спортивных мероприятий, развитие футбола и хоккея. В Ульяновскую область будут поставлены искусственные покрытия для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки. На строительство футбольных манежей в 2019-2021 годы предусмотрены денежные средства в размере 363 миллионов рублей. В целях развития хоккея в организации спортивной подготовки региона будет поставлено новое оборудование и инвентарь. На эти цели запланировано 51,6 миллиона рублей. При этом основным показателем регионального проекта будет являться доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом. Его реализация позволит дополнительно привлечь к регулярным занятиям физкультурой и спортом около 160 тысяч ульяновцев до 2024 года. Мы будем всячески способствовать организации массовых физкультурных мероприятий для всех групп населения, в том числе детей и молодежи, представителей старших возрастных групп и инвалидов», - отметил Министр физической культуры и спорта Николай Цуканов.

В муниципальных образованиях Ульяновской области планируется создать центры спортивного тестирования, оборудованными площадками, где люди могут не только определить, но и улучшить свой уровень физической подготовленности.

Для работников физической культуры и спорта будут разработаны новые федеральные государственные образовательные стандарты и образовательная программа по обучению инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Кроме того, будет организовано повышение квалификации и переподготовка организаторов спортивно-массовой работы и тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку.

В рамках регионального проекта новым спортивным оборудованием будут оснащены спортивные школы олимпийского резерва, которые будут работать по новым федеральным стандартам. Только в 2019 году предусмотрено финансирование в размере 32,6 миллиона рублей.

«Ульяновск обеспечен спортивным инвентарём, чего не скажешь о Солдатской Ташле и Димитровграде. Поэтому первоочередная цель, которую мы сможем достичь - закупка дополнительного оборудования в муниципальных образованиях. Также мы получим возможность охватить все кандидатуры детей-спортсменов для подготовки к соревнованиям Всероссийского уровня. Это, в первую очередь, тренировочные сборы на выезде, которые можно назвать главным рычагом в тренировочном процессе и достижении результатов. Взрослые спортсмены включены в экспериментальную группу и получают индивидуальное финансирование, поэтому есть спортивные результаты. Они могут посвятить все своё время спорту, не думая о питании и проживании. Теперь мы можем создать такие же условия для детей. Соответственно, у нас появятся новые звёздочки. Наши ребята уже подтягиваются в основные составы сборной страны. Мы ждём спортивных результатов от Глеба Отпущенникова, Елены Князькиной, Ислама Тагирова, Дарьи Серебрянской, Даниила Баева и других быстро прогрессирующих спортсменов», - отметил ведущий тренер Федерации тяжелой атлетики Александр Сорокин.

В системе подготовки спортивного резерва запланировано проведение не менее 120 спортивных соревнований, в том числе возобновление проведения регионального этапа всероссийских спартакиад, на финансирование которых будет предусматриваться выделение денежных средств ежегодно по 64 миллиона рублей.

«Спортивный календарь Федерации лёгкой атлетики - самый большой за все последние годы. Увеличен и календарь школы олимпийского резерва, что позволит воспитанникам выезжать на турниры. Число спортивных мероприятий возрастёт, в них будет принимать участие больше спортсменов. Оборудование, которое будет закуплено, позволит проводить на более высоком уровне тренировки и соревнования различного масштаба и, соответственно, привлечь зрителей на трибуны. Будет расширена трансляция мероприятий в интернете, мы охватим зрителей по всей стране. В последнее время соревнования проходили в Учхозе (пос. Октябрьский Чердаклинского района). Только там беговая дорожка была соответствующего размера. Реконструкция центрального стадиона «Труд» позволила проводить их на высоком уровне, там оборудованы не только беговые дорожки, но и сектора для прыжков в высоту с шестом, прыжков в длину и для толкания ядра. Это не замедлит сказаться на результатах», - отметил директор областной школы олимпийского резерва по лёгкой атлетике Евгений Янкаускас.

Напомним, в минувшем году ульяновцы стали победителями и призёрами чемпионатов и первенств России, детско-юношеская спортивная школа подтвердила статус олимпийского резерва, а легкая атлетика - статус опорного вида спорта в регионе. Лёгкая атлетика развивается и в муниципальных образованиях, специально проводятся соревнования только жителей сельских районов. Так, на базе легкоатлетического манежа 3 февраля состоится чемпионат Димитровграда. Манеж является основным местом проведения тренировок и соревнований зимнее время. Кроме того, здесь ведётся работа с людьми старших возрастных групп.