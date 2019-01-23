Министерству спорта Омской области исполняется 15 лет

23 января 2019 13:07 Источник: «Советский спорт» Регион: Омская область

Приведем краткую статистику деятельности регионального ведомства.

Региональное Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта образовано 23 января 2004 года указом Губернатора Омской области № 16 путем слияния Главного управления физической культуры и спорта и Комитета по молодежной политике и туризму.

Сегодня в организационную структуру ведомства входит аппарат министерства, управление физической культуры и спорта, управление молодежной политики и департамент финансового, правового обеспечения и организационно-кадровой работы.

Ежегодно министерство организует более 600 спортивных и молодежных мероприятий. Многие из них в календаре региональных событий появились именно в годы существования министерства. Это форум «РИТМ», «Молодежный Арбат», программа «Ты – предприниматель», «Доброфорум» и другие, чемпионаты России по бадминтону, кикбоксингу, ММА, фехтованию, первенства страны по греко-римской борьбе и каратэ, Кубки России по плаванию, спортивной акробатике, спортивной аэробике и флорболу, десятки всероссийских турниров. Не раз Омск становился столицей турниров международного уровня, принимая Европейский квалификационный турнир Гран-при-2009 по волейболу среди женщин, Кубки мира по хоккею среди молодежных клубных команд, финал четырех Европейской лиги чемпионов по волейболу среди мужчин.

В области действует более пяти тысяч спортивных сооружений. За последние 15 лет дворцы спорта с искусственным льдом появились в Таре, Исилькуле, Тюкалинске, Омске (имени Кожевникова, Фетисова и Родниной), крытые катки в Екатеринославке (Шербакульский район), Знаменском, Любинском, Одесском районах, построен бассейн в Саргатском, уложены футбольные поля с искусственным покрытием в Исилькуле, Калачинске, Полтавке, Таре, Таврическом, Азово, реконструированы стадионы и хоккейные коробки в райцентрах, где проводились областные летние и зимние спартакиады (Тара, Одесское, Муромцево, Шербакуль, Знаменское, Кормиловка, Седельниково, Исилькуль, Тюкалинск, Калачинск, Саргатское, Называевск, Тевриз, Полтавка, Москаленки, Большеречье, Колосовка, Таврическое, Усть-Ишим, Черлак, Большие Уки, Горьковское, Нижняя Омка, Крутинка). Более 80 площадок открылись в Омской области (включая поселения в муниципальных районах) по программе «Газпром – детям».

Министерством спорта на сегодняшний день аккредитовано 77 областных федераций по 79 видам спорта. Среди тех, что начали осуществлять свою деятельность в последние годы, – федерации бильярдного спорта, тхэквондо ИТФ, боулинга, воднолыжного спорта, всестилевого каратэ, дартса, джиу-джитсу, ездового спорта, кендо, керлинга, киокусинкай каратэ, компьютерного спорта, кудо, практической стрельбы, регби, ММА, современного пятиборья, спорта глухих, спорта ЛИН, спорта ПОДА, спорта слепых, тайского бокса, универсального боя, флорбола, чир спорта и эстетической гимнастики.

Особую гордость вызывает спорт высших достижений. За 15 лет атлеты Омской области выиграли несколько тысяч медалей на чемпионатах и первенствах России, чемпионатах и первенствах мира и Европы, Олимпийских и Паралимпийских играх, Всемирных Универсиадах.

За 14 лет – с 2004 по 2018 годы – в Олимпийских и Паралимпийских играх современности приняли участие 44 спортсмена Омской области (для сравнения, за 42 года – с 1960 по 2002 годы – было 36 атлетов). За это время омичи принесли в копилку региона 11 золотых (Алексей Тищенко и Евгения Канаева (по две), Маргарита Алийчук, Ксения Дудкина, Вера Бирюкова, Дмитрий Полин, Алексей Фоменков, Никита Прохоров и Григорий Мурыгин), 11 серебряных (Наталия Гудкова, Владимир Андрющенко, Григорий Мурыгин (по две), Ирина Чащина, Елена Чистилина, Евгений Гудков, Яна Романова и Виталина Бацарашкина) и 5 бронзовых (Григорий Мурыгин (две), Дмитрий Лыкин, Елена Чистилина и Роман Аношкин) наград.

Большое внимание Министерство спорта уделяет массовой физкультуре. Ежегодно в регионе проводятся областные спартакиады «Праздник Севера» и «Королева спорта», в которых на всех этапах участвуют более 100 тысяч сельских жителей. Любимы омичами всероссийские проекты «Кросс нации» и «Лыжня России», «Оранжевый мяч» и «Российский азимут». Одной из первых в стране Омская область начала проводить такие всероссийские мероприятия, как «День ходьбы» и «День снега». Большой популярностью пользуются беговые события Сибирского международного марафона и праздник велоспорта «ВелоОмск».

Не меньшее внимание уделяется и молодежной политике. Каждый год омская молодежь принимает участие во всероссийских и международных конкурсах, форумах и фестивалях. Наши ребята становились участниками, победителями и лауреатами Дельфийских игр, Всемирного фестиваля молодежи и студентов, Международного форума добровольцев, всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России». Ежегодно молодые омичи выигрывают гранты на развитие предпринимательских, социально значимых, творческих и добровольческих проектов. Неоднократно наши добровольцы становились послами Победы на масштабных праздничных мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. А штаб Омского областного студенческого отряда занимает 2-е место в рейтинге штабов студенческих отрядов РСО.