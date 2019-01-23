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23 января 2019 13:10Источник: «Советский спорт»Регион: Омская область

Омские мотокроссмены открыли сезон

Первые награды были разыграны в десяти гонках.

В Нижней Омке прошли соревнования первого этапа открытого чемпионата и первенства Омской области по мотокроссу. В заездах приняли участие 75 человек из Нижнеомского, Калачинского, Тюкалинского, Омского, Таврического, Азовского, Оконешниковского, Кормиловского и других районов области.

Спортсмены соревновались в 10 классах: 50, 65, 85, 125 (2- и 4-тактные двигатели), 250, 500 (открытый, ветераны, шипы) и мотоциклах с колясками.

Первыми чемпионами многоэтапного турнира стали Артём Решетняк (ДОСААФ), Максим Баженов (ДОСААФ), Никита Карчевский (Оконешниковский), Ярослав Голиков (Кемерово), Денис Момот (Кормиловский), Иван Костюков (Омский), Владимир Голиков (Кемерово), Анатолий Шубинов (Кемерово), Дмитрий Буток (Тюмень), Илья Смагин и Руслан Киселёв (Таврический), Константин Нечепоренко и Алексей Крайний (Нижнеомский).

В командном зачете победу одержала сборная ДОСААФ, набравшая 295 очков. Второе место занял Калачинский район (269), замкнули тройку призеров представители Кормиловского района (233).

С полными протоколами соревнований можно ознакомиться в официальной группе Минспорта Омской области в социальной сети «ВКонтакте».

Добавим, что в программе открытого чемпионата и первенства Омской области по мотокроссу значится 11 этапов, которые традиционно проходят с января по октябрь.

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