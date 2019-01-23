Лучшие спортсмены региона отправятся на зональное первенство России

23 января 2019 13:11 Источник: «Советский спорт» Регион: Омская область

Определились победители и призеры первенства Омской области по конькобежному спорту.

На стадионе «Красная звезда» завершилось первенство Омской области по конькобежному спорту, в котором приняли участие более 50 спортсменов в двух возрастных категориях: 13-14 и 15-16 лет.

Ребята преодолевали четыре дистанции: 500, 1000, 1500 и 3000 метров. А победители и призеры определялись по сумме всех дисциплин.

В итоге среди девушек 13-14 лет победу по сумме многоборья одержала Олеся Тихонова, которая выиграла забеги на 500 и 1500 м и была второй на 1000 и 3000 м. Серебряную награду завоевала Марина Глебова, бронзовую – Мария Бородина.

У юношей в этой же категории первенствовал Сергей Гвоздий, который показывал лучшее время на всех дистанциях. Второе место занял Артём Стасевич, третье – Арман Муканов.

Также абсолютной победительницей первенства Омской области стала Арина Тихонова, которая первенствовала на турнире среди девушек 15-16 лет. На всех дистанциях она опережала Валерию Бош, которая постоянно была второй. Именно Валерия выиграла «серебро» в многоборье, «бронза» досталась Анастасии Романовой.

У юношей 15-16 лет чемпионом региона стал Дмитрий Щербаков, второе место занял Михаил Хадыкин, третье – Роман Севастьянов.

Теперь сильнейшие спортсмены будут готовиться к другому ответственному старту – 30 конькобежцев Омской области оправятся в Барнаул, где пройдет 3-й этап зонального первенства России. Улучшить свои навыки юные «скороходы» региона смогут уже в ближайшие выходные (26-27 января) на первенстве Омска, посвященном памяти заслуженного мастера спорта Юрия Алексеевича Головченко.