Завершился региональный этап соревнований в рамках всероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»

23 января 2019 13:16 Источник: «Советский спорт» Регион: Ивановская область

Более двух тысяч учащихся приняли участие в соревнованиях по мини-футболу среди команд общеобразовательных учреждений Ивановской области в рамках проекта «Мини-футбол в школу». Региональный этап турнира завершился во вторник, 22 января, в Иванове.

В финальные матчи турнира из 220 команд прошли 16 ­– в четырех возрастных категориях.

Сильнейшими сразу в двух возрастных категориях стали учащиеся родниковской средней школы № 4. Они стали победителями среди юношей 2003-2004 и 2005-2006 годов рождения. В самой старшей возрастной группе – 2001-2002 годов рождения – первое место заняли представители заволжского лицея. У младших юношей, родившихся в 2007-2008 годах, не было равных спортсменам из приволжской общеобразовательной школы № 12.

Победители регионального этапа представят Ивановскую область на соревнованиях среди команд–победителей турниров в субъектах Центрального федерального округа. Межрегиональные турниры пройдут в феврале и марте текущего года в Московской области. За путевку в финал всероссийского проекта поборются 16 сильнейших команд общеобразовательных школ ЦФО в каждой возрастной группе.

Начальник регионального департамента спорта Антон Лопатин отметил, что футбол в Ивановской области развивается в 15 отделениях спортивных школ, которые посещают более двух тысяч спортсменов. Всего футболом в регионе занимаются более 15 тысяч человек.

Отметим, что общероссийский проект «Мини-футбол в школу» направлен на обеспечение комплексного решения проблем двигательной активности и укрепления здоровья школьников путем целенаправленного внедрения мини-футбола в систему внеклассной физкультурно-оздоровительной работы образовательных учреждений. В Ивановской области проект реализуется с 2006 года.