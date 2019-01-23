4 медали завоевали спортсмены из Бурятии на чемпионате в Монголии

23 января 2019 13:18 Источник: «Советский спорт» Регион: Бурятия

В Улан-Баторе в начале этой недели завершился чемпионат по джиу-джитсу Mongolia National Pro Jiu-Jitsu Championship GI 2019.

Это ежегодное событие собрало борцов разных возрастов из России, Монголии, Китая и США. Россию на турнире представили 4 региона: Республика Бурятия, Республика Тыва, Забайкальский край, Иркутская область.

От нашей республики выступили 10 спортсменов из Федерации Джиу-Джитсу Бурятии: 6 детей в возрасте 8-11 лет, юноша 15 лет и 3 взрослых. Улан-Удэнская команда увезла на родину 4 награды: 2 золотые и 2 серебряные медали.

Золото завоевал Артём Чурсин (тренер Борис Мантатов) в категории до 66 кг (синие пояса) среди юношей 2002-2003 г.р. В полуфинале Артем досрочно завершил поединок удушающим приемом «треугольник», а в финале менее чем за 20 секунд одержал верх, контратаковав соперника болевым «рычаг локтя».

Также золота удостоилась еще одна воспитанница Бориса Мантатова – Саяна Цивилева. Саяна боролась в категории до 55 кг (синие пояса) среди женщин категории ADULT (до 30 лет). В полуфинале Саяне удалось закончить поединок досрочно, успешно атаковав монгольскую борицу болевым «рычаг локтя». Финал также был окончен досрочно все тем же «рычагом локтя», что привело к сдаче соперницы.

Серебро в категории ADULT до 85 кг среди пурпурных поясов завоевал выступающий тренер команды «TEAM STRELA RUSSIA» Борис Мантатов, уступив в 6-минутной финальной схватке 2 балла монгольскому чемпиону.



Самый юный спортсмен делегации из Бурятии Доржо Бальхеев (2010 г.р.) удостоился серебра в категории KIDS (дети 8-9 лет) до 42 кг. Доржо уступил более старшему и сильному сопернику в финале. Отметим, что это был дебют Доржо на соревнованиях такого масштаба.

Остальным дебютантам повезло меньше, в некоторых категориях у детей количество участников превышало порог 30 человек.

«В целом, нужно отметить высокий уровень развития джиу-джитсу в Монголии - за 3 года этот вид спорта набрал огромные обороты. Турниры в Улан-Баторе становятся популярными и интересными для соседних регионов, таких как Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Корея и других», - отмечают в Федерации джиу-джитсу Бурятии.