23 января 2019 13:20 Источник: «Советский спорт» Регион: Бурятия

30 млн рублей выделено на спортивную инфраструктуру Кабанского района для проведения зимних сельских игр.

Средства были направлены из республиканского бюджета на строительство и реконструкцию спортивных объектов в рамках подготовки к Республиканским зимним сельским спортивным играм.

В Кабанском районе завершаются подготовительные работы для проведения XV Республиканских зимних сельских спортивных игр. На местном стадионе «Труд» обустроено асфальтобетонное покрытие лыжной трассы стоимостью порядка 10 млн руб. Проведен капитальный ремонт объектов для проведения мероприятий, проживания спортсменов: Селенгинской и Каменской детско-юношеских спортивных школ, стадиона «Колос», реконструкция малого зала культурно-досугового центра «Жемчужина», здания лыжной базы.

На выделенные средства также приобретено спортивное и музыкальное оборудование, автобус для перевозки участников соревнований и специализированная техника на гусеничном ходу, используемая для подготовки горнолыжных склонов и лыжных трасс «РАТРАК» и снегоход «Буран».

Все оснащение по окончании сельских игр останется в распоряжении района для развития массового спорта в Кабанском районе.

Напомним, из республиканского бюджета ежегодно выделяются средства для улучшения спортивной инфраструктуры района, в котором сельские игры.

Зимние сельские игры проводятся в Бурятии с 1986 года с небольшим перерывом в 90-е годы. За этот период состоялось семнадцать летних и четырнадцать зимних сельских игр. В соревнованиях традиционно принимают участие лучшие спортсмены Бурятии.

«Ежегодные спортивные игры позволяют выявить сильнейших спортсменов республики, которые после сельских соревнований принимают участие в главных стартах мира, как, например, победительница сельских игр в Мухоршибири, участница XXIII Олимпийских игр в Пхенчхане Алиса Жамбалова», - отметил ранее Глава республики Алексей Цыденов.

XV Республиканские зимние сельские спортивные игры пройдут с 28 февраля по 3 марта в Кабанского районе. В них примут участие около тысячи спортсменов со всей республики. Команды муниципальных образований будут соревноваться по восьми видам спорта: лыжных гонках, зимнем многоборье ГТО, конькобежном спорте, хоккее с мячом, спортивном ориентировании на лыжах, шахматах, шашках и настольном теннисе.