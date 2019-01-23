Лыжники из Республики Коми участвуют в чемпионате СЗФО в «Малиновке»

23 января 2019 15:05 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

В д. Кононовская Архангельской области на базе центра лыжного спорта «Малиновка» начинается чемпионат Северо-Западного федерального округа России по лыжным гонкам. Спортивную команду Республики Коми на чемпионате СЗФО представляют в основном молодые лыжники региональной сборной.



"В этом сезоне чемпионат федерального округа и III этап Кубка России разделили. Поэтому на тренерском совете мы также решили разделить составы. Взрослые лыжники участвовали в этапе Кубка России в Кирово-Чепецке, а молодежь и юниоров, которые показали неплохие результаты на предыдущих всероссийских соревнованиях, отправить на соревнования федерального округа", - пояснил главный тренер лыжной сборной Республики Коми Андрей Нутрихин.



Таким образом, в гонках чемпионата СЗФО принимают участие Никита Чупров, Григорий Матвеев, Владимир Попов, Зинаида Липина, Юлия Черненко, Наталия Зорина, Альберт Туркин, Кирилл Бояров, Дмитрий Мишарин, Анастасия Артеева и Даниил Рочев. На соревнования в "Малиновку" поехали и другие юные лыжники сборной Республики Коми.



"Если в какой-либо из гонок чемпионата СЗФО спортсмен попадает в тройку, то в случае его недопуска по RUS пунктам он имеет право участвовать в финале Кубка России. И наши спортсмены могут за это побороться. К примеру, из взрослого состава нашей сборной в "Малиновке" участвует только Даниил Рочев. Из-за травмы он много пропустил, поэтому ему как раз нужно набрать пунктов для возможного участия в финале Кубка России", - дополнил Андрей Нутрихин.

По регламенту чемпионата должны состояться индивидуальные гонки классическим и свободным стилем, спринт и эстафета.

Соревнования должны были стартовать сегодня, 23 января. Первые гонки на 10 и 15 километров в устьянской "Малиновке" предварительно перенесли на 24 января из-за морозной погоды.