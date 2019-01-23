Юные спортсмены из Бурятии стали вторыми в командном зачете открытого первенства Иркутска - Советский спорт
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23 января 2019 15:43Источник: «Советский спорт»Регион: Бурятия

Юные спортсмены из Бурятии стали вторыми в командном зачете открытого первенства Иркутска

Юные спортсмены из Бурятии стали вторыми в командном зачете открытого первенства Иркутска.

Несколько дней назад завершилось Открытое первенство Иркутска по универсальному бою среди детей. Соревнования прошли в спортивном клубе «Вымпел», в них приняли участие 260 спортсменов.

Сборная команда спортивного клуба ЦСКА поселка Сосновый бор заняла 2 место в командном зачёте. Спортсмены под руководством тренера Антона Воротникова завоевали 8 первых мест, 5 вторых и 1 третье место.

Результаты соревнований:

1. Хусниярова Ангелина, 6-7 лет, 24 кг - 1-е место и кубок за лучшую технику
2. Торгашев Геннадий, 6-7 лет, 24 кг - 1-е место
3. Беляев Алексей, 6-7 лет, 30 кг - 1-е место
4. Рекунов Дмитрий, 8-9 лет, 33 кг - 1-е место
5. Хуснияров Тимерхан, 8-9 лет, 36 кг - 1-е место
6. Хасанов Вадим, 12-13 лет, 33 кг - 1-е место
7. Жабриков Сергей, 12-13 лет, 55 кг - 1-е место
8. Кузнецов Артём, 16-17 лет, 80+ кг - 1-е место
9. Бухаев Тимур, 8-9 лет, 30 кг - 2-е место
10. Белых Кристина, 10-11 лет, 36 кг - 2-е место
11. Солдатов Дмитрий, 12-13 лет, 42 кг - 2-е место
12. Аверин Данила, 12-13 лет, 70+ кг - 2-е место
13. Ларионов Денис, 12-13 лет, 75+ кг - 2-е место
14. Иванов Илья, 10-11 лет, 36 кг - 3-е место

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