23 января 2019 15:43 Источник: «Советский спорт» Регион: Бурятия

Юные спортсмены из Бурятии стали вторыми в командном зачете открытого первенства Иркутска.

⠀

Несколько дней назад завершилось Открытое первенство Иркутска по универсальному бою среди детей. Соревнования прошли в спортивном клубе «Вымпел», в них приняли участие 260 спортсменов.

⠀

Сборная команда спортивного клуба ЦСКА поселка Сосновый бор заняла 2 место в командном зачёте. Спортсмены под руководством тренера Антона Воротникова завоевали 8 первых мест, 5 вторых и 1 третье место.

⠀

Результаты соревнований:

⠀

1. Хусниярова Ангелина, 6-7 лет, 24 кг - 1-е место и кубок за лучшую технику

2. Торгашев Геннадий, 6-7 лет, 24 кг - 1-е место

3. Беляев Алексей, 6-7 лет, 30 кг - 1-е место

4. Рекунов Дмитрий, 8-9 лет, 33 кг - 1-е место

5. Хуснияров Тимерхан, 8-9 лет, 36 кг - 1-е место

6. Хасанов Вадим, 12-13 лет, 33 кг - 1-е место

7. Жабриков Сергей, 12-13 лет, 55 кг - 1-е место

8. Кузнецов Артём, 16-17 лет, 80+ кг - 1-е место

9. Бухаев Тимур, 8-9 лет, 30 кг - 2-е место

10. Белых Кристина, 10-11 лет, 36 кг - 2-е место

11. Солдатов Дмитрий, 12-13 лет, 42 кг - 2-е место

12. Аверин Данила, 12-13 лет, 70+ кг - 2-е место

13. Ларионов Денис, 12-13 лет, 75+ кг - 2-е место

14. Иванов Илья, 10-11 лет, 36 кг - 3-е место