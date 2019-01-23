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23 января 2019 15:45Источник: «Советский спорт»Регион: Республика Коми

Шахматист Петр Братусь стал чемпионом первенства СЗФО

Соревнования среди ветеранов прошли в Санкт-Петербурге.

По итогам первенства чемпионом Северо-Западного ФО стал представитель Коми Петр Братусь. На пол-очка отстал от победителя Владимир Григорьев (Новгородская область). Третье место, благодаря лучшим дополнительным показателям, занял Валерий Жихарев (Псковская область).

«Всего было сыграно 9 туров. В пяти из них я одержал победу, в четырех сыграл в ничью. До последнего тура была борьба. Мой конкурент в последней партии проиграл и мне для победы достаточно было свести игру в ничью», - рассказал Петр Братусь.

Напомним, ранее Петр стал «бронзовым» призером первенства по блицу. Уже завтра спортсмен отправится в Москву для участия в новом турнире - Международном Кубке РГСУ по шахматам «Moscow Open–2019». Кубок состоится с 25 января по 4 февраля в Российском государственном социальном университете. В этом году соревнования пройдут в восьми номинациях, одной из которых станет «Кубок РГСУ среди ветеранов».

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