Альметьевск примет первый фестиваль зимних видов спорта «Snow Fest»

23 января 2019 15:48 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

С 1 по 3 февраля в Альметьевске пройдет первый в истории проведения командой TIMERMAN фестиваль зимних видов спорта «Snow Fest 2019». Соревнования будут проходить на территории спортивно-оздоровительных комплексов: «Ян», а 2 и 3 февраля - «Снежинка».

Первый день фестиваля начнется со скоростных спусков с горы на сноуборде и горных лыжах, а после участники попробуют себя в новинке соревнований – восхождении в гору на лыжах. Этот вид спорта сочетает горные лыжи и разновидность беговых лыж. Ски-альпинизм предполагает прохождение маршрута в горах с подъёмом на лыжах с камусом.

2 февраля день будет посвящен биатлону. «Многие думают, что биатлон требует дорогого профессионального снаряжения, а, следовательно, и денег. Но любительский биатлон устроен специфически: на соревнованиях и тренировках вам предоставляют винтовки. Оружие находятся непосредственно на стрельбищах — участнику нет необходимости искать и покупать инвентарь», - делится директор серии спортивных мероприятий TIMERMAN Вадим Янгиров.

3 февраля – классический лыжный день, который по традиции откроет детская гонка. Для любителей и профессионалов этого вида спорта подготовлены дистанции на разные уровни подготовки: лыжный марафон в 50 км и дистанции-спутники на 30 км, 15 км, 5 км и 2 км.

Подробные схемы соревнований указаны на сайте мероприятия timerman.org. Мероприятие организовано с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.