Татарстанский теннисист выиграл международный турнир Dubai Junior Championships - Советский спорт
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23 января 2019 15:49Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

Татарстанский теннисист выиграл международный турнир Dubai Junior Championships

Спортсмен Республики Татарстан Марат Шарипов, выступающий в составе сборной России, стал двукратным победителем международного теннисного турнира Dubai Junior Championships. Соревнования прошли в период с 14 по 19 января.

В одиночном разряде Марат завоевал «золото» турнира, последовательно обыграв 5 соперников. В финале Шарипов в упорном поединке со счетом – 4:6, 6:1, 7:6 – оказался сильнее Джоэля Пиерлиони из Великобритании.

В парном разряде Шарипов в дуэте с Даниэлем Ибрагимовым в финале переиграл казахстанских теннисистов Ростислава Гальфингера и Бекзата Усипбекова – 6:4, 6:4.

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