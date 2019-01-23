Татарстанский теннисист выиграл международный турнир Dubai Junior Championships

23 января 2019 15:49 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Спортсмен Республики Татарстан Марат Шарипов, выступающий в составе сборной России, стал двукратным победителем международного теннисного турнира Dubai Junior Championships. Соревнования прошли в период с 14 по 19 января.

В одиночном разряде Марат завоевал «золото» турнира, последовательно обыграв 5 соперников. В финале Шарипов в упорном поединке со счетом – 4:6, 6:1, 7:6 – оказался сильнее Джоэля Пиерлиони из Великобритании.

В парном разряде Шарипов в дуэте с Даниэлем Ибрагимовым в финале переиграл казахстанских теннисистов Ростислава Гальфингера и Бекзата Усипбекова – 6:4, 6:4.