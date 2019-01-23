Татарстанцы завоевали 5 медалей на чемпионате ПФО по лыжным гонкам

23 января 2019 15:51 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

В первый день чемпионата Приволжского федерального округа по лыжным гонкам татарстанские лыжники-спортсмены завоевали пять медалей из шести возможных. Первыми на дистанцию 10 км отправились представительницы слабого пола. В тройке лучших оказались члены сборной команды Республики Татарстан Жанна Муравьева, Лали Кварацхелия и Мария Давыденкова.

Преодолев 15 км дистанцию классическим стилем за 38 минут 54 секунды Андрей Феллер не оставил никому из соперников даже малейших шансов на успех. Еще один татарстанский лыжник Валерий Гонтарь отстал от победителя на 4 секунды.

Напомним, 22 января в Заинске стартовал чемпионат Приволжского федерального округа по лыжным гонкам. На трассах ЦСП «Ялта-Зай» соревнуются сильнейшие спортсмены Республики Башкортостан, Марий-Эл, Мордовии, Удмуртской и Чувашской республик, Пермского края, Самарской, Саратовской, Нижегородской, Оренбургской, Ульяновской, Пензенской областей, а также более 40 лыжников, представляющих Республику Татарстан. Всего в соревнованиях принимают участие порядка 500 лыжников.

В программу соревнований входят индивидуальные гонки свободным и классическим стилем, спринтерская и эстафетная гонки.