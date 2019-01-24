Боксу в Ояше быть!

24 января 2019 13:41 Источник: «Советский спорт» Регион: Новосибирская область

23 января министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов и президент Новосибирской областной федерации бокса Иван Гордеев посетили рабочий посёлок Станционно-Ояшинский (известный также под названием Ояш) Мошковского района.

Дело в том, что с сентября прошлого года в Ояше, где проживает около пяти тысяч человек, начала работу детская секция бокса. Руководство областной федерации договорилось с частным предпринимателем о помещении, администрация Мошковского района нашла возможность изыскать ставку для тренера. Нашёлся и наставник будущих звёзд бокса – на работу в Ояше дал своё добро молодой тренер, мастер спорта России по боксу Александр Муштей. И пошла работа!

– Дорогие ребята! Это очень здорово, что у вас появилась возможность заниматься боксом в своём родном посёлке, – обратился к юным боксёрам Сергей Ахапов. – Для Новосибирской области бокс – один из ведущих видов спорта. На данный момент в сборных России различных возрастов числится 18 новосибирских спортсменов. Есть они и в юношеских, и в главной командах! Радует, что среди среди вас есть не только парни, но и девушки. Уверен, что кто-то из вас обязательно вырастет в мастеров самого высокого класса. И вы обязательно принесёте медали Новосибирской области.

Почётные гости привезли и заслуженные награды. За развитие бокса в Новосибирской области Благодарностью министерства физической культуры и спорта был награждён Сергей Ерюков, а Благодарственными письмами Новосибирской областной федерации бокса – Дмитрий Зверев и Александр Палкин

Сейчас в секции постоянно занимается более сорока подростков. И не только мальчишки, но и девчонки. Вот что рассказал тренер юных ояшенцев, воспитанник заслуженного тренера России Валерия Мотькина Александр Муштей:

– Тренировки у нас дважды в день – в четыре дня и в шесть вечера. Очень хорошо, что и девчонки заинтересовались боксом. Главное, что и родители поддержали их желание. Я же не учу их драться. Я учу их боксировать и быть сильными и ловкими. Многим это пришлось по душе. Вот и потянулись ребята в нашу секцию.

Кроме боксёрской секции Сергей Ахапов и Иван Гордеев посетили и ояшенскую среднюю школу, в которой побывали на уроке физкультуры у третьеклассников.