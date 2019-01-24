О культурной программе игр «Дети Азии» рассказали сегодня в Южно-Сахалинске

24 января 2019 13:43 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

Концерты, на которых выступят как сахалинские, так и приезжие коллективы будут проходить каждый день. В областном центре развернется несколько площадок. Выступления устроят в ККЗ «Октябрь», ДК «Родина», Сахалинском театре кукол, Чехов-Центре, Городском парке им. Гагарина, а также у здания Дома Правительства.

Каждый день игр будет тематическим. Их посвятят истории, спорту, дружбе, любви и другим темам. Радовать островитян будут артисты из Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга и Якутии. Кроме этого выступления готовят и самодеятельные коллективы Анивы, Корсакова, Долинска, а также Южно-Сахалинска.

Коллективы будут выступать и в перерывах между спортивными соревнованиями. Например, на хоккее. А также в зонах проживания участников игр: на базе УТЦ «Восток», в санатории «Синегорские минеральные воды», хостеле «Юность».

- Это будет происходить уже после, так скажем, трудового дня спортсменов, когда им нужно расслабиться. Мы представим и наши национальные диаспоры: киргизскую, корейскую, татарскую. Мы сделали все возможное, чтобы наполнить этот праздник, это спортивное событие, и показать наши особенности, - отметила ведущий советник отдела министерства культуры и архивного дела области Анна Бачурина.

В планах – проведение книжных выставок. На них представят издания о Сахалине и истории региона.

- Выставки будет представлять сотрудник Сахалинской научной универсальной библиотеки. Он же будет рассказывать об истории острова, его особенностях. Подход к делегациям индивидуальный. Например, в санатории «Синегорские минеральные воды» будут жить только русскоязычные спортсмены, поэтому туда повезут книги на нашем родном языке. А в другие места проживания отправят на английском, - рассказала Анна Бачурина.

Для спортсменов также подготовили различные экскурсии. Они посетят все главные музеи областного центра.

Сегодня программа культурных мероприятий формируется. Готовое расписание опубликуют ближе к февралю на сайтах Министерства культуры и архивного дела области, Сахалинской филармонии, Министерства спорта, туризма и молодежной политики, Правительства области, а также официальной странице Первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии».