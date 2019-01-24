Президент Владимир Путин исполнил желание омской школьницы

24 января 2019 13:44 Источник: «Советский спорт» Регион: Омская область

12-летняя омичка Настя Парыгина получила в подарок от Президента России коньки.

В преддверии новогодних праздников юная омичка Настя Парыгина написала письмо Владимиру Путину, в котором рассказала Президенту страны о своем заветном желании – получить в подарок коньки. Детская просьба, обращенная к главе государства, не осталась без ответа.

Накануне девочке передали подарок в региональном Минспорте. Коньки она получила из рук министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Дмитрия Крикорьянца. Кроме того, Настю ждал еще и небольшой презент от ХК «Авангард».

– Я хочу порадоваться за твои успехи и передать подарок от Президента. Надеюсь, что ты найдешь все-все ключики в своей жизни, которые помогут тебе сделать ее яркой и интересной, – сказал министр счастливой обладательнице белоснежных «фигурок».

– Я увидела по телевизору, что ребята получают подарки от Президента. А мне очень хотелось коньки, чтобы тренироваться, но у меня 41-й размер ноги, и родные не успевают покупать мне коньки. Бабушка в шутку посоветовала написать письмо Президенту, а я так и сделала. Даже не думала, что моя мечта сбудется, да еще так быстро. Я очень, очень рада этому, – рассказала Настя.

Настя Парыгина учится в 7-м классе СОШ № 59. Ее воспитывает бабушка, которая поддерживает внучку во всех ее начинаниях. Девочка хорошо учится и активно участвует в общественной жизни школы и класса. Она играет на фортепиано, поет в школьном хоре и мечтает стать ветеринаром.

До последнего момента Настя держала в секрете тот факт, что будет кататься на президентских коньках. Теперь ее друзья узнают, что чудеса все-таки случаются. Девочка заверила, что «на гвозде» коньки уж точно зимой висеть не будут.