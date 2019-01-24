Во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина откроется выставка, посвященная именитому спортсмену

24 января 2019 13:46 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

В пятницу, 25 января, в 15.00 в холле второго этажа Дворца спорта имени Ивана Ярыгина во второй день Международного турнира по вольной борьбе серии Гран-при «Иван Ярыгин» состоится торжественное открытие выставки памяти знаменитого сибирского борца.

В родных стенах международного турнира разместится экспозиция Музея спорта, посвященная жизни и спортивным достижениям Ивана Ярыгина. Для зрителей будет предложен современный вариант изучения истории вольной борьбы – жизнь первого олимпийского чемпиона будет показана через комиксы. Также будут представлены экспонаты Музея спорта и вещи, предоставленные Натальей Алексеевной Ярыгиной.

По традиции вместе с Музеем спорта будет работать площадка Почты России, где все желающие смогут принять участие в акции «Открытка с Ярыгинского турнира в любой уголок России». К юбилейному турниру отпечатано четыре вида почтовых открыток, на которых изображены кадры из жизни сибирского спортсмена. У гостей турнира будет возможность отправить весточку своим близким в любой город России. Сотрудники Почты России помогут правильно оформить послание и опустить карточку в почтовый ящик, который будет установлен в 15.00 в холле второго этажа Дворца спорта имени Ивана Ярыгина.

Напомним, XXX Международный турнир по вольной борьбе серии Гран-при «Иван Ярыгин» состоится во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина (о. Отдыха, 12) с 24 по 27 января. Турнир впервые будет проходить четыре дня. С 2018 года он стал рейтинговым – участникам соревнований стали начисляться баллы в зависимости от занятого места на соревнованиях. Рейтинговые очки в будущем учитываются при жеребьевке участников чемпионата мира по вольной борьбе.

Вся актуальная информация о турнире размещается на специальной странице проекта на краевом спортивном портале.