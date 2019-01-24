Торжество истории: гостей ждет яркое открытие юбилейного турнира «Иван Ярыгин» - Советский спорт
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24 января 2019 13:47Источник: «Советский спорт»Регион: Красноярский край

Торжество истории: гостей ждет яркое открытие юбилейного турнира «Иван Ярыгин»

Завтра, 25 января, во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина (о. Отдыха, 12) состоится торжественная церемония открытия юбилейного Международного турнира по вольной борьбе среди мужчин и женщин серии Гран-при «Иван Ярыгин».

Слоган турнира – Торжество истории. Красной нитью протянута юбилейная история турнира, 70-летний юбилей Ивана Ярыгина. В содержании открытия будут показаны архивные кадры из жизни легендарного спортсмена, история его спортивных побед, сильный сибирский характер и особенное отношение к людям и своей семье. Более 200 человек станут участниками постановочных номеров церемонии. Среди них участники федеральных телевизионных шоу из Новосибирска, чемпионы мира по танцевальному шоу из Кемерово, ведущие солисты Театра оперы и балеты Красноярска, русский филармонический оркестр народных инструментов, чемпионы мира по хип-хопу из Красноярска, а также юные борцы из «Академии борьбы имени Д.Г. Миндиашвили».

Церемония открытия состоится 25 января в 16.00. Отдавая дань памяти легендарному спортсмену, в 14.30 почетные гости турнира возложат цветы к памятнику Ивану Ярыгину, а в 15.00 примут участие в открытии музейной экспозиции и отправят почтовые карточки в рамках акции Почты России «Открытка с Ярыгинского турнира в любой уголок России».

На выставке будут представлены олимпийские и правительственные награды Ивана Ярыгина, экспонаты, книги из фонда Музея спорта. На стендах в фотографиях и комиксах будет отражена история жизни Ивана Сергеевича.

Специально к спортивному событию выпущены четыре вида почтовых открыток с изображением Ивана Ярыгина. На карточках можно будет написать приветы, пожелания своим друзьям и родственникам в другие города и опустить в почтовый ящик. Напомним, что впервые почтовые карточки с Иваном Ярыгиным вся страна увидела в 2014 году на юбилейном, 25-м турнире.

Напомним, XXX Международный турнир по вольной борьбе серии Гран-при «Иван Ярыгин» проходит во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина (о. Отдыха, 12) с 24 по 27 января.

Вся актуальная информация о турнире размещается на специальной странице проекта на краевом спортивном портале.

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