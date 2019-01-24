Торжество истории: гостей ждет яркое открытие юбилейного турнира «Иван Ярыгин»

24 января 2019 13:47 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

Завтра, 25 января, во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина (о. Отдыха, 12) состоится торжественная церемония открытия юбилейного Международного турнира по вольной борьбе среди мужчин и женщин серии Гран-при «Иван Ярыгин».

Слоган турнира – Торжество истории. Красной нитью протянута юбилейная история турнира, 70-летний юбилей Ивана Ярыгина. В содержании открытия будут показаны архивные кадры из жизни легендарного спортсмена, история его спортивных побед, сильный сибирский характер и особенное отношение к людям и своей семье. Более 200 человек станут участниками постановочных номеров церемонии. Среди них участники федеральных телевизионных шоу из Новосибирска, чемпионы мира по танцевальному шоу из Кемерово, ведущие солисты Театра оперы и балеты Красноярска, русский филармонический оркестр народных инструментов, чемпионы мира по хип-хопу из Красноярска, а также юные борцы из «Академии борьбы имени Д.Г. Миндиашвили».

Церемония открытия состоится 25 января в 16.00. Отдавая дань памяти легендарному спортсмену, в 14.30 почетные гости турнира возложат цветы к памятнику Ивану Ярыгину, а в 15.00 примут участие в открытии музейной экспозиции и отправят почтовые карточки в рамках акции Почты России «Открытка с Ярыгинского турнира в любой уголок России».

На выставке будут представлены олимпийские и правительственные награды Ивана Ярыгина, экспонаты, книги из фонда Музея спорта. На стендах в фотографиях и комиксах будет отражена история жизни Ивана Сергеевича.

Специально к спортивному событию выпущены четыре вида почтовых открыток с изображением Ивана Ярыгина. На карточках можно будет написать приветы, пожелания своим друзьям и родственникам в другие города и опустить в почтовый ящик. Напомним, что впервые почтовые карточки с Иваном Ярыгиным вся страна увидела в 2014 году на юбилейном, 25-м турнире.

Напомним, XXX Международный турнир по вольной борьбе серии Гран-при «Иван Ярыгин» проходит во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина (о. Отдыха, 12) с 24 по 27 января.

Вся актуальная информация о турнире размещается на специальной странице проекта на краевом спортивном портале.