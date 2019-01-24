Огонь Зимней универсиады-2019 встречают в Туре

24 января 2019 13:49 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

26 января 2019 года этап Эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года состоится в Туре, куда огонь доставят из Норильска. Напомним, что Норильск стал первым городом на маршруте регионального этапа масштабного международного проекта.

В Туре факелоносцы Зимней универсиады-2019 стартуют в 12.00 около Центральной межпоселенческой библиотеки, пробегут по улицам 50 лет Октября, Гагарина, Кочечумской, Школьной и Советской, а затем финишируют перед Эвенкийским районным культурно-досуговым центром.

Общая протяженность маршрута в Туре – 1620 м. Огонь по улицам города пронесут чемпион России по северному многоборью Василий Удыгир, тренер детско-юношеской спортивной школы Центра физической культуры и спорта Эвенкийского муниципального района, призер чемпионата России по северному многоборью в прыжках через нарты Александр Васильковский, ветеран эвенкийского спорта Юрий Мунгалов, инструктор по физической культуре детского сада №3 «Ручеек» Анна Соколовская, художественный руководитель народного эвенкийского ансамбля песни и танца «Осиктакан» Александр Владимиров, известный эвенкийский певец, лауреат международных и российских конкурсов и фестивалей, участник фестиваля «Русское чудо» в Тунисе Владимир Хоменко и другие факелоносцы.

Городскую чашу огня зажгут на площади перед Эвенкийским районным культурно-досуговым центром, где будет установлен настоящий чум. Участников эстафеты будут встречать артисты ансамбля «Осиктакан» в национальных костюмах. Затем внутри центра пройдет праздничный концерт для жителей поселка.

Из Туры огонь Зимней универсиады-2019 доставят в Кодинск, где 1 февраля пройдет следующий этап эстафеты.

Напомним, Эстафета огня Студенческих игр стартовала 20 сентября в итальянском Турине, где прошла торжественная церемония зажжения огня Зимней универсиады-2019. В рамках международного этапа факелоносцы пробежали по улицам Алма-Аты (Казахстан) и Харбина (КНР). На территории России огонь Студенческих игр уже побывал в 18 городах. Завершится путешествие огня Зимней универсиады-2019 1 марта 2019 года в Красноярске.

Эстафета огня Зимней универсиады-2019 проводится при поддержке горно-металлургической компании «Норникель» и Siberian Wellness (Международной Корпорации «Сибирское здоровье»).