По Ульяновску прошел «Поезд здоровья»

24 января 2019 13:50 Источник: «Советский спорт» Регион: Ульяновская область

23 января в рамках областного агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» в Засвияжском районе города было организовано более 40 спортивно-профилактических мероприятий. В них пришли участие свыше 2800 жителей всех возрастов.

В спорткомплексе «Торпедо» прошли мастер-классы по спортивной гимнастике и тяжёлой атлетике. Также здесь состоялся областной чемпионат по плаванию. В Ульяновской спортивно-адаптивной школе прошли турниры по дартсу, настольному теннису, армрестлингу и бочче. Граждане «серебряного возраста» приняли участие в оздоровительной зарядке на базе универсального спортивного комплекса «Новое поколение». Здесь же прошел и турнир по волейболу среди ветеранов. Кроме того, в «Новом поколении» и ДЮСШ №4 Засвияжского района студенты Института экологии, медицины и физической культуры УлГУ провели мастер-классы по оказанию первой помощи. На дворовых площадках и хоккейных кортах прошли массовые катания и состязания по дворовым видам спорта. На реке Свияга Академией ЗОЖ были организованы закаливающие процедуры - моржевание.

В этот день ульяновцы знакомились с разными видами спорта, тренировались, а также принимали участие в эстафетах и конкурсах, которые провели спортивно-досуговые клубы «Симбирцит».