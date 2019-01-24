Традиционный матч между студентами и преподавателями состоится в Ульяновской области в Татьянин день

24 января 2019 13:51 Источник: «Советский спорт» Регион: Ульяновская область

25 января в ледовом дворце «Волга-Спорт-Арена» (ул. Октябрьская, д. 26) состоится товарищеский матч по хоккею с мячом между студентами ульяновских вузов – игроками клуба «Волга» и сборной преподавателей, в которую войдет Министр физической культуры и спорта Ульяновской области Николай Цуканов. Начало игры в 13:30.

Матчевые встречи между сборными командами профессорско-преподавательского состава и студентов средних и высших учебных заведений региона проводятся ежегодно в праздник студенчества. В 2019 году мероприятие состоится в четвертый раз.

Напомним, акция «Татьянин лёд», благодаря которой студенческий праздник расцвёл новыми красками, в 2016-2017 годах проходила во всех регионах страны. С 2018 года акция уже не проводится на всероссийском уровне, но Ульяновская область продолжает следовать этой традиции на благо развития студенческого хоккея.