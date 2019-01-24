Традиционный матч между студентами и преподавателями состоится в Ульяновской области в Татьянин день - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
24 января 2019 13:51Источник: «Советский спорт»Регион: Ульяновская область

Традиционный матч между студентами и преподавателями состоится в Ульяновской области в Татьянин день

25 января в ледовом дворце «Волга-Спорт-Арена» (ул. Октябрьская, д. 26) состоится товарищеский матч по хоккею с мячом между студентами ульяновских вузов – игроками клуба «Волга» и сборной преподавателей, в которую войдет Министр физической культуры и спорта Ульяновской области Николай Цуканов. Начало игры в 13:30.

Матчевые встречи между сборными командами профессорско-преподавательского состава и студентов средних и высших учебных заведений региона проводятся ежегодно в праздник студенчества. В 2019 году мероприятие состоится в четвертый раз.

Напомним, акция «Татьянин лёд», благодаря которой студенческий праздник расцвёл новыми красками, в 2016-2017 годах проходила во всех регионах страны. С 2018 года акция уже не проводится на всероссийском уровне, но Ульяновская область продолжает следовать этой традиции на благо развития студенческого хоккея.

О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта