24 января 2019 13:52 Источник: «Советский спорт» Регион: Ульяновская область

Первый турнир по боксу на призы Героя России Олега Лобунца пройдёт в Ульяновске в рамках чемпионата и первенства Ульяновской области по боксу среди мужчин и юниоров.

Торжественное открытие состоится 30 января в 15:00 по адресу: ул. Железнодородная, д. 48, в стенах обновленной школы бокса имени П.Т. Липатова. На церемонии участников и гостей соревнований поприветствует Герой России Олег Лобунец.

«Считаю, что ценности спорта и здорового образа жизни неразрывно связаны с патриотическим воспитанием молодежи. Если мы не будем проводить подобные соревнования, то наше будущее может оказаться не в тех руках. Мы должны воспитать сильную нацию и сильную стану!», -прокомментировал Олег Лобунец.

Предварительные и финальные бои будут проходить с 30 января по 1 февраля, финал – 2 февраля в 11:00. Вход свободный.

«Эти соревнования должны напомнить ульяновцам о доблестном подвиге нашего земляка, который проявил мужество и героизм, при выполнении специального задания. Именно на такие примеры доблести должно равняться подрастающее поколение», - отметил Президент Федерации бокса Ульяновской области Игорь Орлов.