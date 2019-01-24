Хоккеисты «Динамо-Казань» ведут подготовку к новому игровому сезону

24 января 2019 13:53 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

В преддверии нового игрового сезона «Динамо-Казань» проводит тренировки на базах Центра хоккея на траве и Спортивного центра «Динамо» в пос. Мирный.

Динамовцы Казани, завоевавшие в прошлом году титул чемпионов России в 16 раз, вышли из отпусков 3 декабря и сразу же приступили к первым занятиям.

В административно-тренерском штабе клуба изменений нет. Игровой стан «бело-голубых» после окончания прошлого сезона покинули трое: Николай Комаров перешел к московским одноклубникам, а Павел Плесецкий и Владислав Лебедь отправились в город на Неве, где возрождается команда «Волна». Пополнили ряды казанского «Динамо» два воспитанника татарстанской РСДЮСШОР – братья Акунеевы: Эмиль перешел из столичного «Динамо-ЦОП», Амир – из команды Санкт-Петербурга. Вернулся после годичного выступления за екатеринбургскую команду Мастер спорта международного класса Антон Корнилов, кстати, также воспитанник казанской школы летнего хоккея. Намерен продолжить карьеру в клубе молодой пакистанский легионер Анвар Хасан, пополнивший ряды казанцев в самом конце прошлого чемпионата страны.

Численность игрового состава динамовского клуба пока составляет 29 человек. Однако на данный момент казанцы тренируются без семи игроков, находящихся на сборах национальной команды в Кисловодске. Сбор проходит с 7 по 27 января. В составе российской дружины готовятся к играм Мировой лиги вратарь Марат Гафаров, защитники Денис Щипачев, Антон Корнилов и Семен Матковский, полузащитник Алексей Майоров, нападающий Павел Голубев. Еще один игрок татарстанской команды – Николай Янкун – является помощником главного тренера сборной России.

По словам главного тренера КХТ «Динамо-Казань» Араика Маргаряна, планы команды практически полностью определены. «Сейчас мы тренируемся в Казани, - рассказал заслуженный наставник динамовцев. – Затем планируем выездной сбор, потом снова тренировки на поле ЦХТ в Казани. Сезон для нас откроется матчами Евролиги».

Престижный турнир пройдет в голландском городе Эйндховене с 16 по 23 апреля. Чемпион России начнет свое выступление с 1/16 финала матчем с немецким клубом «Saint». Затем «Динамо-Казань» сыграет за Суперкубок России с 26 по 28 апреля, где чемпионам будет противостоять обладатель Кубка России и главный соперник татарстанской команды – «Динамо-Электросталь». В период с 29 апреля по 7 мая казанцы намерены принять участие в розыгрыше нового Кубка России, в котором начнут выступление с 1/4 финала. И после этого стартует чемпионат России, который пройдет в два этапа: регулярный чемпионат и плей-офф.