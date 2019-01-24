На автодроме «Усады» пройдут Всероссийские соревнования по зимним трековым автомобильным гонкам

24 января 2019 13:59 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

В рамках I этапа чемпионата России спортсмены определят быстрейших в зачетной группе «N-1600». Кроме того, в рамках II этапа Кубка России гонщики будут состязаться в дивизионе «Национальный».

Для участия в чемпионате России (зачетная группа «N-1600») и Кубке России (дивизион «Национальный») заявилось более 20 спортсменов из Республики Татарстан, Москвы, Московской области, Ижевска, Кургана, Курска, Орла, Тюмени, Тольятти и Сызрани.

Гонщики продемонстрируют искусство пилотирования на льду. Лед – покрытие с небольшим коэффициентом сцепления, поэтому пилот должен балансировать педалями на грани срыва колес в букс.