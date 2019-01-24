Ветеран Великой Отечественной Анатолий Меняев принял участие в эстафете огня игр «Дети Азии»

24 января 2019 15:10 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

Огонь игр «Дети Азии» прибыл в Смирныховский район, место где в 1945 году прошли одни из самых ожесточенных боев за освобождение южного Сахалина. Героической историей островного края оказалась буквально пропитано все пребывание символа зимних состязаний. Лампаду с огнем и хранителей реликвии игр и.о. мэра района Егор Белобаба встретил на 50-й параллели — месте, долгое время бывшем границей между российской частью острова и японским губернаторством Карафуто.

— Я сразу почувствовал тепло, на улице мороз, холодно, но лампада согревает руки. И еще сразу чувствуешь ответственность, — принимая огонь у хранителей рассказал глава района. — В Смирных спорт очень любят, у нас много спортсменов, много ребят, получивших значки ГТО. К сожалению, никто у нас не участвует в играх, но это для нас лишь вызов — будем дальше стремиться, работать над собой.

Сама эстафета огня в Смирных протянулась примерно на два километра по улицам районного центра. Участие в ней приняли 20 факелоносцев — по два представителя каждого села района и 10 жителей самих Смирных. Среди участников забега — молодые и опытные спортсмены, представители спортивных школ, общественники. А одним из главных героев эстафеты в Поронайске стал ветеран Великой Отечественной войны, предстедатель совета ветеранов Смирных Анатолий Николаевич Меняев

— Об эстафете давно уже знал, что будут мероприятия по всей Сахалинской области в связи с «Детьми Азии». Я готовился, делал пробежки, так что я полностью готов участвовать в этом мероприятии. Это огромное чувство для меня, удовлетворение. Что несмотря на возраст, а мне 92 года, не забывают и зовут на мероприятия, я всегда готов в любых патриотических мероприятиях участвовать, — поделился ветеран. — Я думаю, что подобные мероприятия принесут не только Сахалину пользу, но и подымут престиж всей нашей страны, нашей родины, России.

Никаких проблем с прохождением маршрута, растянувшегося по центру Смирных, мимо уютных скверов и мемориала герою СССР Леониду Смирных у участников забега не возникло. Дополнительным стимулом бежать красиво и с широкой улыбкой стало обилие на улицах зрителей — район, славный своими морозами, в день забега решил не устраивать хранителям огня и факелоносцам испытаний, и на улице стояла удивительно теплая и солнечная погода.

— Впечатление отличное, так здорово все прошло, позитив такой. Факел было не тяжело нести совершенно — я даже после своего этапа решила пробежать до конца и не пожалела. Очень здорово, хотелось бы таких мероприятий побольше у нас в районе видеть, — переводит дух после забега Валентина Рудой.

В финале забега символ игр — факел с изображениями Сахалина и Курил, а также миниатюру с талисманами состязаний — лисой Лыжулей, сивучем Нышем и оленем Юной — передали на хранение местной администрации. В ближайшее время эти предметы «переселятся» в районный музей.

Хранители огня продолжают свое путешествие на юг — 24 января огонь игр прибудет в Поронайск, где уже утром 25 числа пройдет очередной этап эстафеты.

Первые зимние Международные спортивные игры «Дети Азии» впервые пройдут в областном центре с 8 по 17 февраля. В них примут участие представители 20 стран: более 1300 спортсменов, 600 судей, 1000 волонтеров. Будет разыгран 91 комплект медалей по 8 видам спорта: лыжные гонки и биатлон, шорт-трек, фигурное катание, хоккей, горные лыжи и сноуборд, прыжки с трамплина.