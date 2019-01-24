От «Команды Ленинского района» до «Ак Барса». История хоккея в Татарстане

24 января 2019 09:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Кочеткова Ольга Регион: Татарстан

Вот уже четверть века для всех болельщиков хоккей Татарстана – это в первую очередь «Ак Барс» из столицы республики. Но так было не всегда.

Хоккеем с шайбой в Казани начали заниматься в зимнем спортивном сезоне-1948/49. Местная футбольно-хоккейная любительская команда «Спартак» в феврале 1949 г. впервые приняла участие в зональном турнире первенства «Росспартака» по «канадскому» хоккею в городе Куйбышеве (сейчас это Самара). Тренировал первых казанских «шайбистов» И.Х.Милушев.

Но первый матч в Казани состоялся только в феврале 1951 года, когда один из зональных турниров «Росспартака» прошёл на стадионе «Спартак» по ул. Тукаевской.

В январе 1952 г. казанский «Спартак» провёл свой единственный матч на Кубок РСФСР. Принимая на своём стадионе горьковское «Торпедо», казанцы одержали победу со счётом 4:3, но результат встречи был опротестован гостями и аннулирован по причине отсутствия акта приёмки хоккейного корта.

Городские соревнования по хоккею с шайбой в Казани впервые были проведены в сезоне-1954/55.

В сезоне-1955/56 впервые в одной из хоккейных лиг СССР (в Классе «Б») сыграла казанская «Команда Ленинского района» (тренеры — А.В.Муравьев и И.Х.Милушев), перешедшая буквально накануне сезона с русского хоккея на хоккей с шайбой.

Первой казанской командой мастеров, победившей в Первой группе РСФСР (в неё на какое-то время был преобразован Класс «Б») и добившейся права выступать в Классе «А», был СК им. Урицкого. Дебют казанцев в головной советской лиге состоялся 2 ноября 1962 г. в Москве, где СК им. Урицкого проиграл в стартовом матче чемпионата команде Электростали (2:8). Команде СК им. Урицкого, начавшей свой спортивный путь с первенства города в 1956 г., и суждено было стать флагманом хоккея Казани и всего Татарстана.

Играть в клубах подолгу - прекрасная традиция тех лет. Бесспорным рекордсменом казанского хоккея в этом плане до сих пор остается Сергей Столбун, отыгравший за «СК имени Урицкого» 18 сезонов. Не побит и рекорд Геннадия Маслова, набравшего 140 очков по системе гол+пас в одном сезоне.

Геннадий Маслов – настоящая легенда казанского хоккея. От его успешных бросков раз за разом не мог спасти ворота даже прославленный Владислав Третьяк.

Это было время открытий и рекордов. И время повального увлечения хоккеем. На матчи «СК имени Урицкого» неизменно собирались зрители. А ведь команда тогда лишь отчаянно боролась за право играть в главной лиге страны.

Сергей Столбун – казанский «Горди Хоу», свои заключительные матчи на первенстве России провел в 47-летнем возрасте

Попытки пробиться в высшую лигу казанский клуб осуществлял с начала 80-х годов, но вплоть до 89-го года неизменно терпел неудачи в переходных турнирах. И вот, наконец, в 1989 Казань добилась успеха. Алексей Пучков, Сергей Закамский, Андрей Писарев, Ильдар Рахматуллин - это далеко не все воспитанники казанской школы хоккея, игравшие в той теперь уже легендарной команде. Руководил коллективом Всеволод Александрович Елфимов, посвятивший татарстанскому хоккею практически всю жизнь и ныне тренирующий ХК «Барс».

Сергей Михайлович Абрамов, отстаивавший ворота «СК имени Урицкого», а затем и «Итиль», на долгие годы остался работать в родном клубе.

С 1989 по 1992 команда играла в высшей лиге, но всякий раз занимала не остаточно высокие места и попадала в переходный турнир, где была вынуждена доказывать свое право выступать на высшем уровне.

И лишь с сезона-1992 казанский клуб выступает исключительно в главных хоккейных лигах страны.

В 1990 г. команду переименовали в «Итиль», а в 1995 г. — в «Ак Барс». Под этим именем казанцы и стали четырёхкратными чемпионами РФ, обладателями Кубка европейских чемпионов и Континентального Кубка.

Выиграв в среду у «Йокерита» в гостевом матче (3:2), «Ак Барс» вновь штурмует верхние строчки Восточной конференции. Накануне финиша регулярного чемпионата это может оказаться важным с точки зрения турнирной борьбы в плей-офф. Дмитрий Юдин (№5) успешно блокирует соперника у борта.

Артем Лукоянов способен и в одиночку сражаться с соперниками.