В Казани пройдут республиканские соревнования по чир спорту

24 января 2019 17:45 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

27 января в Казани на базе Спортивного комплекса «Олимпиец» пройдут республиканские соревнования по чир спорту. В чемпионате и первенстве Татарстана примут участие порядка 350 спортсменов из Казани, Бугульминского, Альметьевского, Рыбно-Слободского, Лаишевского и Балтасинского районов.

В программе соревнований выступления команд и дуэтов в дисциплинах «чирлидинг» и «перфоманс», а также фестивальный зачет для начинающих спортсменов от 4 лет.

Чир спорт активно развивается на территории республики. За 2018 год 8 татарстанских спортсменов получили спортивный разряд Кандидат в мастера спорта. Регулярно повышают квалификацию судьи, проводятся официальные соревнования.

Начало мероприятия 27 января в 11:00.