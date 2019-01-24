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24 января 2019 18:45Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

Татарстанцы завоевали 4 медали на чемпионате ПФО по лыжным гонкам

24 января в Заинске на трассах ЦСП «Ялта-Зай» прошел очередной розыгрыш наград чемпионата Приволжского федерального округа по лыжным гонкам. На сей раз спортсмены соревновались в спринте классическим стилем.

Представительница сборной команды Республики Татарстан Лали Кварацхелия завоевала золотую медаль, третьей в итоговом протоколе расположилась еще одна татарстанская спортсменка Мария Давыденкова.

В гонках среди мужчин первое место у Владимира Фролова, Сергей Лытнев завоевал третье место. Оба спортсмены являются членами сборной команды Республики Татарстан.

Напомним, 22 января в Заинске стартовал чемпионат Приволжского федерального округа по лыжным гонкам. На трассах ЦСП «Ялта-Зай» соревнуются сильнейшие спортсмены Республики Башкортостан, Марий-Эл, Мордовии, Удмуртской и Чувашской республик, Пермского края, Самарской, Саратовской, Нижегородской, Оренбургской, Ульяновской, Пензенской областей, а также более 40 лыжников, представляющих Республику Татарстан. Всего в соревнованиях принимают участие порядка 500 лыжников.

В программу соревнований входят индивидуальные гонки свободным и классическим стилем, спринтерская и эстафетная гонки.

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