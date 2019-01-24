Депутат Госдумы Ольга Павлова: «Спортивные объекты для детей отныне будут строиться по новым требованиям»

24 января 2019 18:46 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Наличие видеокамер при строительстве закрытых спортивных объектов для детей отныне станет обязательным условием, а регионы будут обязаны проектировать физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа строго с учетом благоустройства прилегающей территории, об этом сообщила депутат Госдумы, координатор проекта «Детский спорт» в Татарстане Ольга Павлова по итогам федерального селекторного совещания по реализации данного проекта.

«В тех регионах, где в этом году строят закрытые физкультурно-оздоровительные комплексы, наличие видеокамеры и видеонаблюдения обязательно. Трансляция должна быть доступна в Центральном исполнительном комитете «Единой России». Это обязательное условие строительства и для тех, кто будет строить в 2020-2021 годах», - рассказала Ольга Павлова.

По ее словам, регионы, которые в этом году строят открытые физкультурно-оздоровительные комплексы, должны «выйти» за периметры открытого ФОКОТа, а также «сшить» эту программу с партийный проектом «Городская среда».

«Не может быть рядом с физкультурной открытой площадкой заброшенных домов, некрашеных заборов и пустырей. Вся зона вокруг открытого физкультурно-оздоровительного комплекса должна быть благоустроена, это должна быть зона отдыха и занятия дополнительным массовым спортом», – подчеркнула также Павлова.

Кроме того, в ходе совещания стало известно, что партия «Единая Россия» будет реализовывать новое направление вместе с Российским футбольным союзом и Министерством спорта РФ - «Дворовый футбол».

Для справки

Проект Партии «Единая Россия» «Детский спорт» направлен на оздоровление детей и формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения. При содействии партпроекта в регионах осуществляется реконструкция школьных спортивных залов, строятся пришкольные стадионы, открываются новые спортивные площадки, проводятся многочисленные турниры по игровым видам спорта, что способствует приобщению детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом. В рамках реализации проекта проводятся Всемирные игры юных соотечественников, способствующие не только воспитанию патриотизма среди зарубежных соотечественников, но и позволяющие им наладить прямые информационные контакты со своими российскими сверстниками.