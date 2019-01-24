В Министерстве спорта РТ состоялась рабочая встреча с делегациями Калужской и Ярославской областей - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
24 января 2019 18:47Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

В Министерстве спорта РТ состоялась рабочая встреча с делегациями Калужской и Ярославской областей

Заместитель министра спорта Республики Татарстан Алмаз Мингулов провел рабочую встречу с делегациями Калужской и Ярославской областей.

«Очень приятно, что сразу две делегации приехали к нам в Татарстан. Мы будем рады поделиться информацией и всем опытом, который у нас есть», - отметил Алмаз Минвазыхович.

В ходе встречи, которая прошла в Министерстве спорта РТ, стороны обсудили возможность сотрудничества в части передачи опыта по строительству и содержанию крупных спортивных объектов.

25 января в программе визита делегаций значится посещение Академии тенниса, Центра бадминтона, Дворца единоборств «Ак Барс», Дворца водных видов спорта, Центра волейбола «Санкт-Петербург», а также других спортивных объектов Казани.

О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта