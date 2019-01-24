В Министерстве спорта РТ состоялась рабочая встреча с делегациями Калужской и Ярославской областей

24 января 2019 18:47 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Заместитель министра спорта Республики Татарстан Алмаз Мингулов провел рабочую встречу с делегациями Калужской и Ярославской областей.

«Очень приятно, что сразу две делегации приехали к нам в Татарстан. Мы будем рады поделиться информацией и всем опытом, который у нас есть», - отметил Алмаз Минвазыхович.

В ходе встречи, которая прошла в Министерстве спорта РТ, стороны обсудили возможность сотрудничества в части передачи опыта по строительству и содержанию крупных спортивных объектов.

25 января в программе визита делегаций значится посещение Академии тенниса, Центра бадминтона, Дворца единоборств «Ак Барс», Дворца водных видов спорта, Центра волейбола «Санкт-Петербург», а также других спортивных объектов Казани.