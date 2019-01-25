В Богатых Сабах пройдет ночная лыжная гонка Timerman

25 января 2019 13:35 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

26 января в пгт. Богатые Сабы Сабинского района пройдет первое соревнование нового сезона серии спортивных мероприятий Timerman – ночная лыжная гонка. За возможность подняться на высшую ступень пьедестала почета участники смогут побороться на дистанциях 2 км, 5 км и 15 км.

Традиционно лыжную трассу откроют юные спортсмены, участники детского заезда Timerkids. Они преодолеют дистанцию в 300 метров и на финише получат заветную медаль детской серии. Затем с интервалом в 30 минут на старт выйдут участники заездов на 2 км и 5 км, а в 17.30 стартуют участники лыжной гонки на дистанции 15 километров.

Гонка 2019 года обещает не меньше сюрпризов для зимнего праздника: организационный комитет уже начал подготовку к мероприятию. А для участников это станет отличной возможностью «разогреться» перед новым спортивным сезоном.

Зарегистрироваться для участия и получить всю актуальную информацию о расписании, особенностях и формате турниров можно на официальном сайте серии спортивных мероприятий Timerman.