Татарстанские фигуристы выиграли Зональные соревнования первенства России среди юношей и девушек

25 января 2019 13:36 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Победы одержали Максимильян Ермолин и Ясмина Кадырова.

В Кирове подвели итоги Зональных соревнований первенства России (Приволжский и Уральский федеральные округа) среди юношей и девушек старшего возраста по фигурному катанию на коньках.

Результаты:

Девушки, КМС

1.Ясмина Кадырова (Казань) – 177,13 балла

2. Валерия Шульская (Оренбург) – 175,05

3. Дарья Батяева (Екатеринбург) – 168,49

4. Лиана Вахитова (Казань) – 155,23

Юноши, КМС

1.Максимильян Ермолин (Казань) – 208,61

2. Артем Тимакин (Саранск) – 194,44

3. Даниил Мурзин (Нижний Новгород) – 186,07

…

9. Алексей Усталов (Казань) – 154,43.