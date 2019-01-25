Татарстанские фигуристы выиграли Зональные соревнования первенства России среди юношей и девушек - Советский спорт
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25 января 2019 13:36Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

Татарстанские фигуристы выиграли Зональные соревнования первенства России среди юношей и девушек

Победы одержали Максимильян Ермолин и Ясмина Кадырова.

В Кирове подвели итоги Зональных соревнований первенства России (Приволжский и Уральский федеральные округа) среди юношей и девушек старшего возраста по фигурному катанию на коньках.

Результаты:

Девушки, КМС

1.Ясмина Кадырова (Казань) – 177,13 балла

2. Валерия Шульская (Оренбург) – 175,05

3. Дарья Батяева (Екатеринбург) – 168,49

4. Лиана Вахитова (Казань) – 155,23

Юноши, КМС

1.Максимильян Ермолин (Казань) – 208,61

2. Артем Тимакин (Саранск) – 194,44

3. Даниил Мурзин (Нижний Новгород) – 186,07

9. Алексей Усталов (Казань) – 154,43.

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