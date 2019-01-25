Татарстанские фигуристы выиграли Зональные соревнования первенства России среди юношей и девушек

Победы одержали Максимильян Ермолин и Ясмина Кадырова.
В Кирове подвели итоги Зональных соревнований первенства России (Приволжский и Уральский федеральные округа) среди юношей и девушек старшего возраста по фигурному катанию на коньках.
Результаты:
Девушки, КМС
1.Ясмина Кадырова (Казань) – 177,13 балла
2. Валерия Шульская (Оренбург) – 175,05
3. Дарья Батяева (Екатеринбург) – 168,49
4. Лиана Вахитова (Казань) – 155,23
Юноши, КМС
1.Максимильян Ермолин (Казань) – 208,61
2. Артем Тимакин (Саранск) – 194,44
3. Даниил Мурзин (Нижний Новгород) – 186,07
…
9. Алексей Усталов (Казань) – 154,43.