В Лениногорске прошел турнир по картингу на Кубок главы района

25 января 2019 13:38 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Более 80 участников из Бавлов, Сарманово, Уруссу, Нижнекамска, Елабуги, Набережных Челнов, Бугульмы, Лениногорска, Азнакаево, Октябрьского, Уфы соревновались в 8 классах.

В Лениногорске состоялся III этап чемпионата юго-востока РТ по картингу на Кубок Главы Лениногорска. Более 80 участников из Бавлов, Сарманово, Уруссу, Нижнекамска, Елабуги, Набережных Челнов, Бугульмы, Лениногорска, Азнакаево, Октябрьского, Уфы соревновались в 8 классах.

Участников соревнований приветствовали представители администрации г. Лениногорска, ДОСААФ, ГБУ «Безопасность дорожного движения». Замечательная атмосфера праздника, прекрасно организованная трасса, теплые напутствия болельщиков позволили каждому участнику соревнований раскрыть свой потенциал и продемонстрировать спортивные достижения.

В командном зачете места распределились следующим образом:

1 место - Лениногорск

2 место – Уруссу

3 место – Нижнекамск.

В личном зачете высоких результатов достигли лениногорцы: Тахаув Ленар – 1 место (национальный класс), Фархутдинов Эдуард – 2 место (национальный юниор), Галимов Айнур – 3 место (ротекс макс юниор).