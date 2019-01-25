Гимнастки Новосибирской области вышли в финал первенства России

25 января 2019 13:39 Источник: «Советский спорт» Регион: Новосибирская область

Команда Новосибирской области по художественной гимнастике завоевала призовые места на первенстве Сибирского Федерального округа.

В общекомандном зачёте наши спортсменки стали третьими, обойдя пять команд- соперниц. Встреча гимнасток прошла в Омске с 16 по 20 января. Победу одержали хозяйки ковра, серебро взяла Кемеровская область. Вместе с ними в мастерстве соревновались представительницы Иркутской области, республики Алтай, Алтайского и Красноярского краёв. Успешно выступили новосибирские гимнастки по программам первого и второго спортивного разрядов. В первом третье место завоевала Арина Хабибуллина, во втором Арина Ковшова получила серебро, а Ольга Черных – бронзу. Теперь членов сборной Новосибирской области ждут на первенстве России. Оно пройдёт в Казани в конце января. Кроме того, в рамках первенства округа прошёл II этап IX летней Спартакиады учащихся России. По его результатам команда Новосибирской области заняла третье место, получив путёвку в финал. Он состоится уже этим летом в Саранске.