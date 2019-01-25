День зимних видов спорта отметят в Коми

25 января 2019 13:41 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

С 2015 года в России появился еще один праздник, напрямую связанный со спортом. День зимних видов спорта как правило празднуется ежегодно в первые выходные после 7 февраля. Однако, плавающий график праздника позволяет в зависимости от региона и погодных условий фанатом зимних видов спорта в полной мере погрузиться в атмосферу активного времяпровождения и безудержного веселья на свежем воздухе.

Новый спортивный праздник был инициирован российским правительством и Олимпийским комитетом. 7 февраля – символичная дата для россиян – в 2014 году в этот день пламя Олимпийского огня озарило Сочи. Прошедшие Олимпийские зимние игры на юге России считаются одними из самых великолепно подготовленных, зрелищных и удачных за всю историю существования мировых соревнований.

«Праздник всегда проходит в выходные дни. И это замечательный повод провести время с семьей, познавая тонкости зимних видов спорта. В День зимних видов спорта повсеместно проводятся различные турниры, флешмобы, зрелищные концерты и эстафеты. В этот спортивный праздник вовлечены и взрослые, и дети – все, кто отдает предпочтение физической культуре и активному отдыху, а не пагубным привычкам. А это, пожалуй, одна из главных целей, которые преследуют организаторы», - рассказал член Олимпийского совета Республики Коми Юрий Болобонов.

В муниципалитетах Коми различные спортивные мероприятия в рамках Дня зимних видов спорта запланированы на конец января – начало февраля. Так в Усть-Вымском районе пройдут республиканские соревнования по лыжным гонкам «Костюченковский марафон». На лыжне встретят День зимних видов спорта и в Корткеросе. На Удоре тоже состоятся районные старты по лыжным гонкам, но среди инвалидов. Также во многих районах по случаю праздника проведут ледовые дискотеки, массовые катания, веселые старты и будет организован прием нормативов комплекса ГТО.