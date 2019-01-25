Татарстанская рапиристка завоевала «бронзу» первенства России среди юниоров - Советский спорт
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25 января 2019 13:42Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

Татарстанская рапиристка завоевала «бронзу» первенства России среди юниоров

За победу в соревнованиях боролись 104 фехтовальщицы.

Татарстанская рапиристка Арина Прыткова завоевала «бронзу» первенства России среди юниоров (1999-2005 г.р.). За победу в соревнованиях, которые прошли в Санкт-Петербурге, боролись 104 фехтовальщицы.

В четвертьфинале Арина со счетом 15:5 оказалась сильнее Полины Козаевой из Курской области. В поединке за выход в финал Прыткова уступила будущей победительнице турнира Анне Удовиченко, представляющей Московскую область – 15:6. Серебряную медаль завоевала Адэлина Бикбулатова из Башкортостана.

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