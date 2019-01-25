Сахалинка взяла серебро на этапе Кубка мира по ездовому спорту

25 января 2019 13:43 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

Сахалинская спортсменка Екатерина Авдонина и её сибирский хаскиДаф завоевали серебро на этапе Кубка мира по снежным видам ездового спорта IFSS «Русский Север-2019».

Соревнования проходили в городе Тотьма Вологодской области. За пьедестал почёта боролись более 83 сильнейших спортсменов со всего мира и почти 300 собак ездовых пород. Честь островного региона отстаивала Екатерина Авдонина и её четвероногий друг – сибирский хаски Davidoff Shadowof Wolf (или просто –Даф).

Сахалинцы участвовали в лыжном спринте с одной собакой. Островная команда в общей сложности преодолела 28 км в двух соревновательных днях (по 14 км в каждый) и в итоге стала серебряным призёром международного турнира.

- Екатерина впервые выступала на состязаниях такого уровня и показала достойный результат. Мы ей очень гордимся и желаем новых побед! – отметил президент региональной федерации ездового спорта Дмитрий Архипов.