В Красноярске состоялась пресс-конференция, посвященная старту Первенства мира по хоккею с мячом среди юниоров

25 января 2019 13:45 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

24 января в Красноярск прибыли участники Первенства мира среди юниоров по хоккею с мячом, одиннадцатого тестового мероприятия Зимней универсиады-2019. В этот же день состоялась пресс-конференция, посвященная старту соревнований. Затемхоккеисты опробовали ледстадиона «Енисей» на тренировках.

Утром в аэропорту «Красноярск» спортсменов, прибывших из Швеции, Норвегии, Финляндии и Казахстана, ждал теплый прием. Хоккеистов поприветствовали представители Дирекции Зимней универсиады-2019, лучшие творческие коллективы Красноярска, а также талисман Студенческих игр – дружелюбная U-Лайка. В терминале аэропорта выступили Красноярский камерный оркестр, дуэт сестер Мантулиных, «M.Sora», DJ BASS и народный ансамбль танца «Раздолье».

Перед первыми тренировками сборных на красноярском стадионе «Енисей» состоялась пресс-конференция, посвященная стартутестовых соревнований Зимней универсиады-2019.Участники обсудили готовность стадиона «Енисей» к Первенству мира по хоккею с мячом и к предстоящим Студенческим играм, а также шансы российской сборнойна победу.

«Для нас Первенство по хоккею с мячом важно и как тестовое мероприятие Зимней универсиады-2019, и как самостоятельное спортивное событие, - отметил министр спорта Красноярского краяСергей Алексеев. - Мы очень серьёзно подошли к подготовке и постарались создать максимально комфортные условия как для сборной России, так и для иностранных игроков. Турниры пройдут на арене стадиона «Енисей» - одного изуникальныхдля нашей страны спортивных объектов. Уверен, эта ледовая аренастанет ценным наследием Зимней универсиады-2019».

Руководитель Дирекции Студенческих игрМаксим Уразов отметил значимость этих тестовых соревнований для подготовки кЗимней универсиаде-2019: «Для нас большая честь принимать международный турнир по хоккею с мячом. К тому же, у красноярцев это один из любимых видов спорта. Стадион «Енисей» – объект мирового уровня, соответствующий всем современным стандартам. Сейчас ведется тестирование оборудования объекта, прилегающей инфраструктуры, сотрудников.Мы вышли на финальную стадию тестовых мероприятий, и наша ключевая задача –настроить взаимодействие между разными службами, чтобы все системы работали как единое целое. Мы полностью готовы к Первенству мира по хоккею с мячом среди юниоров, и тестовые мероприятия позволят нам сделать ещё несколько шагов в подготовке к Зимней универсиаде-2019».

Главный тренер юниорской сборной России по хоккею с мячом Владимир Китьковрассказал о составе команды, а также отметил, что основная интрига турнира не сводится к противостоянию Россия-Швеция,на победу в Первенстве есть и другие претенденты:«Наша задача – чтобы российская сборная показала качественную игру. Мы собрали сильный состав со всей страны, в том числе в команде трое красноярцев. В наших планах, конечно, добитьсямаксимального результата: мы с командой приложим все усилия, чтобы выиграть этот турнир. В прошлый раз наша сборная играла в таком же составе, как и сейчас, и, само собой, оценивала конкурентов. И я вам скажу по итогу прошлых игр, что финны играют не хуже, чем шведы, а норвежцы не хуже финнов, поэтому спрогнозировать, кто станет чемпионом,очень сложно».

После пресс-конференции на ледовой арене «Енисея» прошли первые тренировки сборных. Уже 25 января пять сильнейших в хоккее с мячом команд, представляющих Россию, Швецию, Казахстан, Финляндию и Норвегию, сразятся друг с другом за победу на круговом этапе турнира.

Зрители смогут попасть на матчи кругового этапа и полуфинальные состязания по флаерам, которые начнут бесплатно выдавать в кассах стадиона «Енисей» за два часа до начала игры. Билеты на матч за третье место и финал можно приобрести на официальном сайте Зимней универсиады-2019, в Билетном центре Студенческих игр (Красноярск, пр. Мира, 2 «Б»), а также в кассах стадиона «Енисей». Стоимость билетов – 100 рублей.

Расписание соревнований, промежуточные результаты турнира, правила доступа на объект, а также информация о транспорте и перехватывающих парковках для зрителей – на сайте Зимней универсиады-2019.