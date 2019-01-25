В первый день чемпионата СЗФО три наших лыжника попали в топ-10

25 января 2019 13:48 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

В Архангельской области прошел первый день чемпионата Северо-Западного федерального округа России по лыжным гонкам. Накануне в "Малиновке" состоялись гонки на 10 км у женщин и 15 километров у мужчин. Лыжники из Республики Коми хоть и не добрались до пьедестала, но попали в первую "десятку" классической гонки.

В мужском соперничестве Григорий Матвеев занял 8 место и выполнил требования ЕВСК по присвоению звания "Мастер спорта России".

Следом за ним на 9 месте Даниил Рочев. Среди женщин "десятку" замкнула Зинаида Липина. Напомним, все три спортсмена входят в основной состав сборной Республики Коми по лыжным гонкам. Отметим, что среди мужчин в гонке участвовало 70 спортсменов, у женщин - 41 лыжница.

В "двадцатке" лучших также Никита Чупров (14 место), Кирилл Бояров (15 место), Владимир Попов (16 место), Никита Егоров (20 место); Наталия Зорина (12 место), Анастасия Артеева (14 место).



Победы сегодня на счету принимающего региона. Победительницей женской гонки стала мастер спорта России международного класса Светлана Николаева, представляющая Архангельскую и Ярославскую области. Мужская гонка завершилась триумфом Алексея Шемякина из Архангельской области.



Напоминаем, что команду Республики Коми на чемпионате СЗФО представляют в основном молодые лыжники региональной сборной. Составы для участия в различных всероссийских стартах разделили по решению тренерского совета. Взрослые лыжники уже участвовали в этапе Кубка России в Кирово-Чепецке. Отстаивать честь лыжного статуса Республики Коми теперь предстоит юниорам на соревнованиях федерального округа.



Сегодня, 25 января лыжники разыграют медали в спринте классическим стилем. 27 января чемпионат завершится гонками на 10 и 15 км свободным стилем. По данным сайта flgr-results.ru эстафетную гонку. которая должна была состояться 27 января, отменили.