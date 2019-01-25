Стартовало первенство ДФО по настольному теннису

25 января 2019 13:49 Источник: «Советский спорт» Регион: Бурятия

Вчера состоялось открытие Первенства Дальневосточного федерального округа по настольному теннису среди юниоров и юниорок до 19 лет.

Юные спортсмены из нескольких регионов ДФО собрались в Физкультурно-спортивном комплексе, чтобы определить лучших. К участникам соревнований обратились представители Администрации Главы Бурятии, министерства спорта и молодежной политики, Буддийской традиционной сангхи России, Федерации настольного тенниса России и Республики Бурятия.

«Искренне рад приветствовать вас на замечательной земле Бурятии, особый дух которой заключается в ее гостеприимстве. Вы теперь влились в обновленную спортивную семью Дальневосточного федерального округа и дальше будете дружить все крепче и крепче. От лица судейской коллегии желаю вам интересной борьбы и на этом соревновании, и в дальнейшем, потому что она приведет вас к росту вашего мастерства, дальнейшим жизненным успехам. Призываю вас никогда не отчаиваться, трудности – они всегда преодолимы. Желаю успехов и дальнейшего роста», - приветствовал участников соревнований гость из Москвы - главный судья, судья международной категории, член главной судейской комиссии Федерации настольного тенниса России Александр Зарьянов.

С момента вступления Бурятии в состав ДФО первенство по настольному теннису открыло череду соревнований этого округа, которое приняла наша республика.

В состав сборной Бурятии вошли:

Юниоры.

1. Раднаев Батор. КНТ "Пионер"

2.Тулонов Арсалан. КНТ "Пионер"

3. Цыденов Аюр. КНТ "Пионер"

4. Павлов Дмитрий. КНТ "Пионер"

5. Дашиев Тимур. КНТ "Пионер"

Юниорки.

1. Аманкулова Дарина. КНТ "Пионер"

2. Доржиева Анита. КНТ "Пионер"

3. Сулаева Виктория. КНТ "Пионер"

4. Липатова Ксения. Новокижингинск.

5. Дашидондокова Арина. КНТ "Silver-Ball".

Соревнования продлятся до 27 января. Желаем удачи нашим спортсменам.