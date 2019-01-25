Сборная Бурятии на турнире «Иван Ярыгин 2019»

25 января 2019 13:52 Источник: «Советский спорт» Регион: Бурятия



Сборная Бурятии по вольной борьбе с 24 января принимает участие в международном рейтинговом турнире Гран-при «Иван Ярыгин» в Красноярске. На соревнования от нашей республики отправились 7 спортсменов.



Среди мужчин право участия в турнире получил только Арсалан Будажапов (74 кг). Среди женщин в Красноярск выехали Стальвира Оршуш (55 кг), Нина Менкенова (55 кг), Алёна Сангадиева (59 кг), Ульяна Тукуренова (62кг), Анна Щербакова (62 кг) и Мария Кузнецова (65 кг).



Мария Кузнецова единственная из бориц Бурятии сразу прошла в основной состав. Одержав две уверенные победы над россиянкой Юлией Пронцевич и американкой Форест Молинари, Мария вышла в финал. В финальном поединке нашей спортсменке предстоит выйти на ковер против Мисуру Эномото из Японии.



Сегодня две наши борицы сошлись в полуфинальном поединке. Ульяне Тукуреновой и Анне Щербаковой пришлось сразиться друг против друга. Их поединок стал одним из самых ярких в этот день.



"Анна Щербакова, ведя в счете 4-2, получила повреждение за 2 минуты до конца поединка, но борьба после этого не остановилась, а наоборот развернулась с новой силой. Итоговый счет 10-8 в пользу Щербаковой", - сообщают в Федерации борьбы России.



Таким образом, Анна вышла в финал, в котором столкнется с Анжелой Фоменко (также из России).



В первый день соревнований Алёна Сангадиева в стыковочном поединке одержала победу над соперницей, завоевав право продолжать участие в турнире.



Стальвира Оршуш также одержала победу в стыковом поединке и со счетом 6-2 выиграла первый период в поединке со спортсменкой из Монголии Бат-Очир. В середине второго поединка Стальвира получила травму, но ей удалось одержать волевую победу над соперницей.



К сожалению, из-за полученной травмы колена наша спортсменка была вынуждена отказаться от дальнейшей борьбы на соревнованиях.



Прекращает борьбу на турнире и Нина Менкенова. Борица не смогла выйти в основной состав гран-при «Иван Ярыгин 2019».



Продолжаем болеть за наших спортсменов.