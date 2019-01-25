«Лыжня России» соберет около 8 тысяч физкультурников

25 января 2019 13:54 Источник: «Советский спорт» Регион: Омская область

В числе многих лыжные забеги впервые проведут хозяева «Праздника Севера-2019».

В 72-х субъектах Российской Федерации 9 февраля состоится 37-я открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2019». В спортивном празднике ожидается участие более 1,5 миллионов любителей лыжного спорта. В Омской области, по предварительным данным, на лыжню выйдут порядка 8 000 любителей спорта и здорового образа жизни.

Главный старт «Лыжни России-2019» в Омской области состоится на территории стадиона Омского государственного аграрного университета имени Петра Столыпина (ул. Физкультурная, 12). Здесь соберутся порядка 4 тысяч спортсменов. Еще 4 тысячи любителей лыжного спорта пробегут свои дистанции на территории 17-ти районов Омской области. Впервые соревнования подобного уровня проведут в Кормиловском и Москаленском районах.

Торжественное открытие соревнований состоится в 11:45. Старт забегов – в 12:00.

При этом для разных возрастных категорий организаторами подготовлены разные дистанции: юные спортсмены 2013 года рождения и младше преодолеют 300 м, 2007-2012 гг.р. – 2 км, юноши и девушки 2001-2006 гг.р. – 5 км, а взрослые атлеты 2000 года рождения и старше – 10 км.

Индивидуальные и коллективные заявки на участие в «Лыжне России-2019» будут приниматься 7 и 8 февраля с 10:00 до 18:00 по адресу: ул. Певцова, 1 («Дирекция спортмероприятий», телефон 24-25-67). Здесь же после регистрации можно получить и пакет участника.

Отметим, что всем участникам нужно иметь медицинскую справку об отсутствии противопоказаний для занятий спортом. Она предоставляется в день регистрации в виде индивидуальной справки или групповой заявки (для организованных групп) и должна быть заверена врачом.

Доброй традицией на территории нашего региона стало проведение в рамках «Лыжни России» VIP-забега, в котором принимают участие члены областного Правительства и администрации Омска, руководители министерств и ведомств, депутаты Законодательного собрания и Городского совета, известные омские спортсмены и ветераны спорта.

VIP-гонка на «Лыжне России» проводится с 2002 года, а ее дистанции всегда имеют символичное значение. В 2014 году протяженность VIP-дистанции составила 2014 метров – в поддержку зимней Олимпиады в Сочи-2014. Нынешняя дистанция, на которую выйдут участники VIP-гонки, видимо, будет равна 2019 метрам.

Отметим, что в прошлом году победителем VIP-гонки на 2018 метров среди мужчин стал глава Горьковского района Андрей Посаженников, а победительницей среди женщин – призер Олимпийских игр Яна Романова. Но главной спортивной интригой «Лыжни России» являются имена победителей на дистанции 10 км. У мужчин самый престижный забег второй год подряд выиграл Ришад Мутагаров (СКЦ «Авангард»), а у женщин лавры победительницы примерила Надежда Степашкина (Центр лыжного спорта).