До старта Казанского марафона 2019 осталось ровно 100 дней

Сегодня, 25 января, остается ровно 100 дней до старта юбилейного Казанского марафона 2019. 5 мая участники пробегут по главным улицам спортивной столицы России в пятый раз.

«Казанский марафон 2019 примет у себя Чемпионат России по марафону. Это решение было принято на голосовании президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики, где Казань со значительным преимуществом получила право проведения Чемпионата.

Мы готовим новую трассу: основным критерием будет являться малый набор высоты на протяжении всех 42,2 км. Ориентировочный набор высоты составит менее 100 м, что позволит показать на Чемпионате высокие результаты», – отмечает директор Казанского марафона 2019 Вадим Янгиров.

Трасса марафона пройдет в один круг и охватит главные исторические достопримечательности города (Старая татарская слобода, Казанский Кремль, Кремлевская набережная и другие), многочисленные спортивные объекты (Баскет Холл, Татнефть Арена, Казань Арена, Дворец водных видов спорта и т.д.), новые маршруты города, два колеса обозрения, кремлевскую и кировскую дамбы и мост Миллениум — с которых открывается прекрасный вид на весь город.