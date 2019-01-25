Губернатор Александр Бурков и член Правления ПАО «Газпром» Елена Михайлова обсудили сроки ввода в эксплуатацию Хоккейной академии «Авангард»

25 января 2019 14:02 Источник: «Советский спорт» Регион: Омская область

Состоялась рабочая встреча Губернатора Александра Буркова и члена Правления, начальника Департамента ПАО «Газпром» Елены Михайловой. Основной вопрос повестки – соблюдение плана графика строительных работ по возведению в Омске Хоккейной академии «Авангард». «Руководство «Газпрома» уверило нас, что до сентября этого года весь проект будет завершен. И с сентября он будет введен в эксплуатацию с обслуживающим персоналом, тренерским составом, возможностью выхода на лед ребятишек», – пояснил Александр Бурков. Создание в Омске Хоккейной академии «Авангард» - один из крупных социальных проектов «Газпрома» в Омской области. Общая площадь крытого спортивного комплекса с двумя ледовыми аренами, одна из которых запроектирована с трибунами для зрителей на 1200 мест, превышает 20 тысяч квадратных метров. Здание предназначено для проведения соревнований регионального уровня по хоккею с шайбой и учебно-тренировочного процесса команд ХК «Авангард» различного уровня, а также для организации отдыха, оздоровительных процедур и реабилитации спортсменов. Здесь разместятся не только основная арена, отвечающая стандартам IIHF (международным стандартам), но и тренировочный корт, медицинский центр, два спортивных зала и один тренажерный, пресс- центр. Центральный комплекс соединен теплым переходом с гостиницей на 150 мест для воспитанников, с номерами для тренеров и преподавателей, учебными классами, восстановительным центром, столовой. Важным элементом подготовки юных хоккеистов станет многоуровневая система соревнований для детских команд на региональном и межрегиональном уровнях, создание которой – также масштабная задача, которая будет решаться в рамках реализации программы Хоккейная академия «Авангард». Кроме того, проект Академии позволит сформировать профессиональный и компетентный состав тренеров, работающих в детско- юношеском хоккее на основе современных методик подготовки.