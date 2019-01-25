В Казани пройдет первенство Татарстана по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет

25 января 2019 15:13 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

26 января в Казани на площадке СШОР «Тасма» стартует первенство Татарстана по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет. В соревнованиях примут участие порядка 200 спортсменов из городов и районов республики.

Расписание

26 января

Юноши – до 34, 38, 42, 46, 50 кг.

Девушки – до 32, 36, 40, 44, 48 кг.

10:00 – начало соревнований;

11:00 – торжественное открытие;

14:30-16:00 – финальный блок, награждение победителей и призеров соревнований;

15:00-15:30 – предварительное взвешивание;

15:30-16:00 – официальное взвешивание.

27 января

Юноши – до 55, 60, 66, 73 кг и свыше 73 кг.

Девушки – до 52, 57, 63 кг и свыше 63 кг.

10:00 – финальный блок, награждение победителей и призеров соревнований по окончанию схваток.