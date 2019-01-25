В Казани пройдут республиканские соревнования по греко-римской борьбе среди юношей

25 января 2019 23:14 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

26 января в Казани на коврах Дворца единоборств «Ак Барс» пройдут Открытые республиканские соревнования по греко-римской борьбе среди юношей до 14 лет, посвященные памяти мастеров спорта СССР международного класса Наиля Измайлова, Германа Новикова и Ильдуса Мухарлямова.

Казань примет данные соревнования в четвертый раз. В турнире ожидается участие около 200 юных борцов из детско-юношеских спортивных школ Татарстана, Удмуртии, Кировской, Тюменской и Оренбургской областей.

Начало соревнований в 10:00.