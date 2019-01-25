Динамовцы Татарстана подвели итоги 2018 года

25 января 2019 23:14 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Конференция постановила признать деятельность спортивного общества в 2018 году удовлетворительной.

25 января в зале совещаний главного здания МВД по Республике Татарстан состоялось заседание Пленума ОГО ФСО «Динамо» Республики Татарстан.

Пленум прошел под председательством руководителя Аппарата Президента РТ Асгата Сафарова. В работе заседания Пленума приняли министр внутренних дел по Республике Татарстан Артем Хохорин, начальник Казанского юридического института МВД России Фоат Зиннуров, а также руководители других министерств и ведомств республики, представители динамовских клубов, спонсорских организаций, спортсмены, тренеры и ветераны динамовского движения.

Основными вопросами Пленума стали: отчет о деятельности Общества «Динамо» Республики Татарстан за 2018 года и задачи на 2019 год; итоги комплексной Спартакиады по служебно-прикладным видам спорта 2018 года и утверждение Календарного плана и Положения комплексной Спартакиады по служебно-прикладным видам спорта на 2019 год.

С отчетным докладом по уставной деятельности в 2018 году выступил первый заместитель председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ Салават Гайсин. По итогам проведенных прений конференция постановила признать деятельность спортивного общества в 2018 году удовлетворительной.

Лучшими спортсменами общества «Динамо» Республики Татарстан 2018 года признаны:

Андрей Ларьков – заслуженный мастер спорта России по лыжным гонкам, двукратный призер XXIII зимних Олимпийских игр 2018 года, Пхёнчхан;

Екатерина Рабая – мастер спорта международного класса по стендовой стрельбе, серебряный призер чемпионата мира, чемпионка России 2018 года;

Марта Мартьянова – мастер спорта международного класса по фехтованию, серебряный призер чемпионата Европы в командном первенстве и победительница первенства Европы 2018 года в личном зачете;

Ринас Ахмадеев – мастер спорта международного класса по легкой атлетике, неоднократный победитель и призер международных соревнований 2018 года;

Юлия Зайцева (Миюц)– мастер спорта международного класса по тхэквондо, обладательница Кубка мира в командном зачете, чемпионка России 2018 года.

Лучшими тренерами общества «Динамо» Республики Татарстан 2018 года признаны:

Маргарян Араик Арташевич – заслуженный тренер России по хоккею на траве, главный тренер мужской команды по хоккею на траве «Динамо-Казань» - за подготовку команды – чемпиона России 2018 года;

Гилязутдинов Ришат Сиразутдинович – заслуженный тренер России по волейболу, главный тренер женской волейбольной команды «Динамо-Казань» - за подготовку команды – победительницы розыгрыша Кубка России 2018 года;

Демина Светлана Александровна – заслуженный мастер спорта СССР по стендовой стрельбе, за подготовку серебряного призера чемпионата мира и чемпионки России 2018 года;

Апельганец Валентина Андреевна – главный тренер женской команды по хоккею на траве «Динамо-Гипронииавиапром» - за подготовку команды – впервые выигравшей титул чемпиона России;

Титкин Сергей Викторович – главный тренер по тхэквондо, за подготовку победительницы розыгрыша Кубка мира и чемпионки России 2018 года.