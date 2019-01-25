Юные челнинцы примут участие в первенстве по быстрым шахматам - Советский спорт
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25 января 2019 23:15Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

Юные челнинцы примут участие в первенстве по быстрым шахматам

7 февраля в здании детско-юношеской спортивной школы «Этюд» состоится соревнование по быстрым шахматам. Начало соревнований в 15:00 (сбор и регистрация в 14.30 часов).

7 февраля 2019 года в здании детско-юношеской спортивной школы «Этюд» состоится соревнование по быстрым шахматам. Начало соревнований в 15:00 (сбор и регистрация в 14.30 часов).

В соревнованиях примут участие команды воспитанников центра подростково-молодежных клубов «Подросток», команды юнармейских отрядов школ города в возрасте от 10 до 15 лет. Состав команды – 3 участника, смешанный (девочки, мальчики). Мероприятие посвящено памяти ветерана Вооруженных Сил РФ, поэта, шахматиста – Л.Н.Горбунова.

Команды и участники, занявшие призовые места награждаются дипломами.

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